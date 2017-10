Sreča v nesreči za Bayern: Ribery ušel operaciji kolena, počival bo več tednov

Bayern nove sezone ni začel najbolje; poraz s Hoffenheimom v Bundesligi in še dva neodločena izida (z Wolfsburgom in v nedeljo še s Hertho), ko je bavarska zasedba zapravila vodstvo z 2:0, se na lestvici poznajo z zaostankom petih točk za Dortmundom, Bavarce pa je zelo bolel še poraz v Ligi prvakov z zvezdniškim Neymarjem in njegovim Paris Saint-Germainom. Moštvo po prisilnem slovesu Carla Ancelottija, ki so se mu v klubu zahvalili za sodelovanje po porazu v Parizu, začasno vodi Willy Sagnol, nedeljska tekma v Berlinu pa je prinesla dodatno težavo. Franck Ribery si je poškodoval kolenske vezi. Kot je v ponedeljek sporočil Bayern, gre za raztrganino zunanje vezi levega kolena. Za zdaj Francoz ne bo šel na operacijo, bo pa za okrevanje potreboval vsaj nekaj tednov.

Ribery (z žogo) je bil med tistimi, ki so bili najbolj nezadovoljni z zdaj že bivšim trenerjem Carlom Ancelottijem. (Foto: AP)

Na bolniški se je tako pridružil vratarju Manuelu Neuerju, ki bo zaradi zloma kosti v stopalu odsoten vsaj do konca tega leta.