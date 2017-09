VIDEO: Srečko Katanec o izostanku Kevina Kampla z reprezentančnega seznama: Brez komentarja!

Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je v Ljubljani obelodanil seznam nogometašev, na katere bo računal na odločilnih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Angliji in Škotski. Na seznamu ni večjih presenečenj, tudi tokrat pa ni Kevina Kampla, čeprav nima več zdravstvenih težav.

Tekma z Anglijo bo na sporedu 5. oktobra ob 20.45 na kultnem Wembleyju, dvoboj s Škoti pa bo tri dni pozneje ob 18.00 v Stožicah. "Seznam kot takšen razkriva vse, tako da podrobnejša analiza omenjenih imen niti ni potrebna," je uvodoma kratko in jedrnato na dobro obiskani novinarski konferenci v središču Ljubljane dejal selektor Srečko Katanec, ki tudi za zadnji kvalifikacijski preizkušnji ni vpoklical novega člana nemškega bundesligaša Leipziga Kevina Kampla. "Brez komentarja," se je glasil selektorjev odgovor na vprašanje o razlogih za tokratni Kamplov izostanek z reprezentančnega seznama.





Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Srečko Katanec tudi tokrat ni presenetil z reprezentančnim seznamom za zadnji kvalifikacijski tekmi za SP 2018 v Rusiji. (Foto: POP TV)

Na druženju z novinarji je bil med drugim izpostavljen tudi "čivk" Benjamina Verbiča, v katerem naj bi se norčeval iz selektorja, na kar je Katanec odgovoril: "Nisem aktivni udeleženec družabnih omrežij, zato me tovrstne zadeve niti malo ne zanimajo. V kolikor te navedbe držijo potem to dovolj zgovorno priča o Benjaminu samemu. Kar se mene tiče, ni nikakršnih težav, Verbič je lahko povsem miren."



Načrt za poln izkupiček, ki bi ob ugodnem razpletu na preostalih dvobojih v skupini Sloveniji prinesel možnost nastopa v dodatnih kvalifikacijah, je jasen: "Strnjena obrambna formacija z veliko potrpežljivosti in medsebojne pomoči v vseh linijah. To je v grobem načrt za tekmo na Wembeyu, za katero vemo, da bo izjemno zahtevna. Kakovost nasprotnika je na najvišji možni ravni, Harry Kane zadeva kot po tekočem traku, da o ostalih niti ne izgubljam besed," je še pristavil selektor.



Slovenska reprezentanca se bo v svoji tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju zbrala v ponedeljek, 2. oktrobra.

Reprezentančni seznam za kvalifikacijska obračuna z Anglijo in Škotsko:

vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Benevento), Jan Koprivec (Pafos);

branilci: Boštjan Cesar (Chievo), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokić (Ufa), Miha Mevlja (Zenit), Aljaž Struna (Palermo), Nejc Skubic (Konyaspor), Mitja Viler (Maribor), Matija Širok (Domžale), Miral Samardžić (Anži);

vezisti: Damjan Bohar (Maribor), Rene Krhin (Nantes), Jasmin Kurtić (Atalanta), Amedej Vetrih (Domžale), Rajko Rotman (Göztepe), Jan Repas (Caen), Valter Birsa (Chievo), Benjamin Verbič (Koebenhavn);

napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Arminia Bielefeld), Tim Matavž (Vitesse), Roman Bezjak (Darmstadt).