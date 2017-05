VIDEO: Katanec o energijski pomoči: Niste videli? Premagali smo Slovake, z Anglijo smo odigrali fantastično

"Vi (novinarji, op. p.) zgodbe prinesete ven takrat, ko se tekma izgubi. Mi nismo tekme izgubili eno leto, zgodbo ste prinesli ven, ko smo tekmo izgubili," se je nadaljeval odgovor Srečka Katanca v pogovoru z našim novinarjem Božidarjem Bulatom. "Nimam vam kaj razlagati. Saj ste novinarji, raziskovalci, nič se ne skriva, vse je transparentno kot beli dan. Zdaj morate pa vi biti na takšnem nivoju, da greste in raziščete. Za raziskat tukaj ni kaj," je dodal slovenski selektor in zaključil: "Fantje imajo na razpolago tudi dodatne ljudi zraven. A se zdaj to imenujejo psihologi ali ... So na razpolago. Kdor želi imeti stik z njimi, ga ima, kdor pa ne, pa ga nima."

Celoten videopogovor s Katancem bomo na željo Nogometne zveze Slovenije (zavoljo transparentnosti) objavili na 24ur.com v večernih urah.