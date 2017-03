Stanković tudi uradno postal svetovalec predsednika Uefe Čeferina

Aleksander Čeferin (Foto: AP)

Dejan Stanković je prevzel vlogo svetovalca za razvoj nogometa in talentov med 14. in 15. letom, prav tako pa je pristojen za organizacijo izobraževanja mladih igralcev, da bi se ti razvili v vrhunske nogometaše. "Igral sem nogomet 20 let, prišel je čas, da začnem novo poglavje. V čast mi je, da delam za Uefo in da vrnem nogometu, kar mi je dal. Vse življenje sem bil del ekipe, zdaj bom pomagal organizaciji pri razvoju mladih nogometašev," je dejal Stanković.

Srb je v svoji bogati karieri med drugim igral za Crveno zvezdo, Lazio in Inter, s katerim je osvojil Ligo prvakov leta 2010. Za srbsko reprezentanco je dosegel 15 golov v 103 nastopih, od aktivne kariere pa se je poslovil leta 2011.

Nova sodelavka Uefe pa je postala tudi nekdanja svetovna nogometašica leta Nadine Kessler. Nemka, ki je za izbrano vrsto odigrala 29 tekem, lani pa je zaradi zdravstvenih težav končala kariero, je nova članica ekipe Uefe, pristojne za ženski nogomet. Nova svetovalka za ženski nogomet bo pristojna za razvoj ženskega dela tega športa. Osemindvajsetletna Kesslerjeva je v karieri nogometašice igrala za Wolfsburg, Turbine Potsdam in Saarbrücken, svoje nove naloge pa se že zelo veseli: "Ženski nogomet se hitro razvija, odpirajo se mu možnosti, o katerih igralke ob začetku moje kariere nismo mogle niti sanjati." Kesslerjeva je leta 2013 z nemško reprezentanco na Švedskem osvojila naslov evropske prvakinje, trikrat je bila najboljša v Ligi prvakinj. Naziv najboljše nogometašice leta je osvojila leta 2014.