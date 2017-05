Številni zvezdniki na Ačimovićevem nogometnem kampu za najmlajše v Kranjski Gori

Bliža se čas poletnih počitnic in s tem tudi Nogometni kamp Mileta Ačimovića 2017. Nekdanji nogometni reprezentančni velemojster in soavtor dveh zgodovinskih uvrstitev Slovenije na velika tekmovanja bo drugič ograniziral poletni nogometni kamp za otroke od letnika 2004 do 2010. Prvi termin, ki se začne konec junija, takoj po končanem šolskem letu 2016/2017, je povsem poln, za drugega in tretjega pa je še nekaj prostih mest. "Zadeni kot Mile in postani zvezda."

Organizatorji obljubljajo pester program, vseboval pa bo tako imenovane coerver treninge, predavanja in izobraževanja, družabne aktivnosti ter obiske nekaterih nogometnih asov, denimo Andraža Šporarja, Mihe Zajca, Dejana Stankovića in drugih.

S tem sloganom nekdanji slovenski reprezentant Mile Ačimović vabi na svoj drugi poletni nogometni kamp, ki se bo v treh terminih letos junija in julija odvijal v Kranjski Gori. "Lanski je bil zadetek v polno. Resnici na ljubo nismo pričakovali takšnega odziva in predvsem takšnega navdušenja vseh udeležencev kampa. To nam je dalo novi zagon za letos," za 24ur.com pravi nekdanji legendarni slovenski reprezentant. Ob pestrem nogometnem programu bodo nadobudneži na Kampu Mileta Ačimovića v Kranjski Gori, ki ga bo tako kot lani vodil Hajro Rizvić z uveljavljeno trenersko ekipo, spoznali tudi nekatere vzornike. Nekatera imena skrbno skrivajo ... "Fante bomo presenetili z nekaterimi znanimi nogometaši. Lani so kamp obiskali Miha Zajc, Matic Fink, Roman Bezjak, Andraž Šporar, Dejan Stanković in drugi. Tudi letos bomo mlade nogometaše razveselili z obiskom nekaterih njihovih vzornikov," dodaja Ačimović.



Prijavljeni so nogometasi iz cele Slovenije: NK Olimpija, NK Domžale, NK Koper, NK Rudar Velenje, NK Rudar Trbovlje, NŠ Mura, NK Krka, ND Ilirija, NK Dekani, NK Tolmin, NK Miklavž MB, KMN Olimpija Lj., NK Šmartno1928, NK Brinje, NK Lesce, NK Portorož, NK Krim, NK Kolpa, NK Naklo, NK Litija, NK Črni Graben, NK Jadran Hrapelje, NK Žalec, NK Peca, NK Vrhnika, NK Termit Miravce, NK Vransko, NK Zagorje, NK Britof, NK Ivančna Gorica; ter tujine: NK Novigrad (HRV), FK Subotica (SRB), FK Spartak (Srb), FC Tricolore (Luks), Amer. Sch. (Grč).





Utrinek z lanskoletnega kampa, ki je bil po vseh dejavnikih zadetek v polno.

"Veliko mladih ima med počitnicami raje računalnike in tablice kot svež zrak. 'Zadeni kot Mile' bo nogometni kamp, ki bo junija in julija potekal v Kranjski Gori. Vse zato, da mladi ne bodo poležavali doma," še pravi Mile Ačimović.



Termini:

1. termin: 25.6. - 1.7.2017 (poln)

2. Termin: 2.7. - 8.7.2017 (še nekaj prostih mest)

3. Termin: 9.7. - 15.7.2017 (še nekaj prostih mest)



Info dnevni plan:

bujenje ob 7.30

zajtrk ob 8.00

zbor ob 9.00

trening 10.00 - 12.00

12.00 - 13.00 - sestanek, pogovor

13.00 - kosilo

14.00 - 16.00 - prosto ( izlet, sprehod, bazen)

16.00 - 18.00 - trening

19.00 - 20.00 - sestanek, pogovori, ogled video posnetkov,..

20.00 - večerja

21.00 - 22.00 - prosto (igra, ogled tekem, pogovori, druženje) 22.00 - sobe - spanje