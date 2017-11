Stojanović z delom v Rigi zadovoljen: Dosegel sem cilj, trajalo je nekaj časa, da so sprejeli moj način dela

Stojanović je zadovoljen z opravljenim delom v Latviji. (Foto: Damjan Žibert)

"Cilj smo dosegli, to je bila uvrstitev v Evropo," nam je uvodoma zaupal Slaviša Stojanović. Slovenskemu strokovnjaku je s klubom sicer potekla pogodba, ali bo nekdanji slovenski selektor nadaljeval na klopi latvijskega prvoligaša pa bo odvisno od tega, kako ploden bo sestanek s predsednikom kluba, ki ga bo Stojanović imel v prihodnjih dneh na Cipru. Vsekakor ga delo ob Baltskem morju zanima, če bo cilj postavljen visoko: na naslov latvijskega prvaka.

Na začetku je Stojanović potreboval kar nekaj časa, da so igralci in klubsko vodstvo sprejeli njegov, precej drugačen način dela, kot so ga bili vajeni poprej. "V Latviji so vajeni malce bolj drugačnega načina dela, ker nogomet ni šport številka 1, klub, v katerem sem deloval, pa je relativno mlad in v povojih (ustanovljen 2014, op. p.)," nam je v intervjuju povedal Stojanović, ki je vesel, da so v klubu sprejeli njegov način dela. "Vsi so reagirali zelo dobro, vključili so se v ta projekt. Kvalitetno delo je seveda obrodilo sadove, tako točkovno kot tudi pri igralcih. Ti so znova začeli verjeti vase, prejemali so nagrade za najboljše igralce kroga, meseca, nekateri so bili vpoklicani tudi v reprezentance," je poudaril 47-letni strokovnjak, ki je Crveno zvezdo v sezoni 2013/14 popeljal do naslova srbskega državnega prvaka, Rigo pa letos tudi v finale latvijskega pokala. "Nihče ni bil vajen takšne intenzitete treningov, zahtevne taktične priprave, potrebovali so nekaj časa, da so se navadili," je še dejal in nam zaupal zanimivo anekdoto, ko mu je šofer v klubu, ki je opravljal tudi nekatere druge klubske funkcije, ob začetku dejal, da ga jutri čaka težek dan, ker bo imel dva treninga. Nato se je ta človek le navadil, da so treningi dvakrat na dan pravilo in ne izjema.

Čeprav sezona poteka zgolj od marca do konca oktobra, pa je liga za tamkajšnje nogometaše zelo naporna, saj s pripravami na novo sezono pričnejo že decembra. "Gre za neko specifiko, nogometaši so 11 mesecev v pogonu, kar je zelo naporno. Praktično ni poletnih počitnic, k sreči je Riga blizu Baltskega morja, tako da se da namočiti v morju tudi med napornim ritmom," je dejal Stojanović. Ta je zadovoljen, ker je klub pripeljal do kvalifikacij lige Evropa, kar tudi tam podobno kot pri nas jemljejo za velik uspeh. "Predsednik je seveda zadovoljen zaradi finančne plati, da se mu povrnejo vsi ti vložki v klub, igralci pa vidijo Evropo kot priložnost, da pridejo do nekega novega trenutka, saj je tu zaradi klubskih neuspehov vladalo neko apatično stanje, da se to ne more zgoditi," je obrazložil Stojanović.

Njegovo dobro delo ob Baltskem morju ni ostalo skrito, saj je dobil tudi nagrado za najboljšega trenerja meseca. Pridobil si je tudi zaupanje predsednika kluba, s katerim se bo v prihodnjih dneh sestal na Cipru, nato pa se bo Stojanović ob nekaterih drugih ponudbah odločil, kje bo nadaljeval trenersko pot.