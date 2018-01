VIDEO: Navijači Betisa zaploskali neustavljivemu Messiju, Suarez ne dvomi: Privilegij je gledati najboljšega

Ena redkih črnih pik nedeljskega večera je bila za Barcelono poškodba branilca Thomasa Vermaelna. Belgijca je na zelenici nadomestil Francoz Samuel Umtiti, ki je tudi sam šele dobro okreval, prve informacije o poškodbi Vermaelna pa so optimistične: počival naj bi vsega dva tedna.

To je bila pika na i izjemnemu večeru Barcelone, ki je po težavah v prvem polčasu v drugih 45 minutah razparala mrežo Betisa s "petardo": poleg Lionela Messija je dvakrat zadel še Luis Suarez, medtem ko se je pod morda najpomembnejši vodilni zadetek podpisal nekdanji kapetan najhujše Betisove nasprotnice Seville Ivan Rakitić.

Messi, ki je poleg zadetkov enkrat podal, je z nekaj fantastičnimi potezami navdušil celo navijače belo-zelenih, ki so mu kot enemu redkih nasprotnikov v zadnjih letih tudi zaploskali za preigravanje treh nogometašev v izdihljajih obračuna.

Messi (levo) v akciji na stadionu Benita Villamarina. (Foto: AP)

Strelec dveh golov Suarez je bil po dvoboju med tistimi, ki niso skoparili s pohvalami na račun Argentinca, čigar moštvo je na vrhu prvenstvene lestvice še dodatno pobegnilo zasledovalcem. Barca zdaj za enajst točk vodi pred Atletico Madridom, Suarez pa po tekmi ni mogel pozabiti na slalom slovitega soigralca, ki mu je nato nesebično prepustil žogo za zaključni peti zadetek na tekmi.

Spektakularno ga je gledati iz dneva v dan

"Na vsaki tekmi Messi doda nekaj posebnega. To je bila še ena tekma, na kateri je bil Leo spektakularen," je takoj po tekmi dejal Suarez. "Ljudje se morajo zavedati, da je privilegij gledati najboljšega igralca na svetu," meni urugvajski ostrostrelec. Prav nič se pri zbiranju pohval ni zadrževal niti trener katalonskega ponosa Ernesto Valverde, ki priznava, da je Argentinca veliko prijetneje spremljati, če si v moštvu skupaj z njim. Messi mu je v preteklosti seveda že večkrat zagrenil življenje.

Suarez (desno) in Paulinho proslavljata z Messijem (levo) v Sevilli. (Foto: AP)

"Igrali smo dobro, Messi pa je bil neverjeten. Živimo v istem časovnem obdobju kot on, zato se ga moramo le naužiti. V preteklosti sem bil trener nasprotnih ekip in vem, česa je sposoben. Zdaj z njim uživam. Spektakularno ga je gledati iz dneva v dan. Ni ga boljšega igralca, je najboljši nogometaš, ki bo kdajkoli igral. Ni res, da nas prvenstvo že dolgočasi. Ne bomo prehitevali, še vedno je ostalo 18 tekem, vsaka zmaga pa je v drugem delu prvenstva, v primerjavi s prvim, korak k naslovu," je menil Valverde.

Joaquin: Ne vemo več, kaj bi še povedali o Messiju

Legendarni Betisov napadalni vezist Joaquin Sanchez je bil glede Messija podobnega mnenja: nekdanji član Valencie in Malage se je v prvem polčasu zelo dobro spopadal z vsemi napadalnimi asi v gostujočih vrstah, a jih je Barca nato na videz zlahka odpihnila.

"V prvem polčasu smo nadzirali tekmo. Vemo, da so takšni obračuni maksimalno zahtevni. Če visoko pritiskaš in nimaš te posesti, te Barca uniči," je po tekmi izjavil idol belo-zelenega dela andaluzijske prestolnice. "Tvegaš, če pritiskaš tako visoko, Barcelona pa te izvabi ven in ti povzroči težava, o Messiju pa niti več ne vemo, kaj bi še povedali. Ko nisi več v tekmi, ti hitro zabijejo pet golov ..."