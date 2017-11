Švedi pred očmi Zlatana z minimalno zmago z lepim kapitalom pred povratno tekmo na San Siru

Jakob Johansson je zadetek s konkretno pomočjo italijanskega nogometaša Danieleja de Rossija spravil za hrbet legendarnega vratarja Gianluigija Buffona v 61. minuti tekme. Italijani so bili blizu izenačujočega zadetka deset minut kasneje, ko je Matteo Darmian sprožil z velike razdalje in z močnim strelom stresel okvir švedskih vrat. Povratna tekma bo v ponedeljek na San Siru.

Švedska je tako naredila majhen korak k uvrstitvi na veliko tekmovanje, a odločujoča bo tekma v Italiji. Precej taktično tekmo, tudi precej grobo, zaradi česar so se pritoževali predvsem gostje, je z edinim zadetkom odločil Johansson. Ta je v 61. minuti izkoristil dobro podajo žoge iz stranskega avta, po odboju z glavo je dobil žogo na robu kazenskega prostora in močno sprožil, na poti do mreže pa se je žoga dotaknila še italijanskega nogometaša De Rossija in zmedla vratarja Buffona ter končala za njegovim hrbtom.

Junak tekme v Solni. (Foto: Kanal A)

Italijani, ki se bodo skušali izogniti temu, da bi prvič po letu 1958 ostali brez SP, bodo imeli na povratni tekmi še eno težavo: Marco Verratti je namreč dobil drugi rumeni karton in bo na povratni tekmi manjkal.

Dodatne kvalifikacije za SP 2018, prva tekma:

Švedska – Italija 1:0 (0:0)

Johansson 61.