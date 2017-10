Švicarsko državno tožilstvo odprlo kriminalistično preiskavo zoper Al-Khelaifija in Valckeja

Predsednik pregrešno bogatega aktualnega francoskega podprvaka Paris Saint Germaina Nasser Al-Khelaifi in nekdanji generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze Jerome Valcke sta se torej znašla na "radarju" švicarskega državnega tožilstva, ki omenjeni dvojec sumi kaznivega dejanja korupcije v zvezi z odkupom TV-pravic za prenose tekem svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo prihodnje leto v Rusiji.





Predsednik nogometašev Paris Saint Germaina Nasser Al-Khelaifi se je znova znašel v središču pozornosti, saj ga švicarsko državno tožilstvo sumi domnevne korupcije pri odkupu TV-pravic za prenose tekem svetovnega prvenstva prihodnje leto v Rusiji. (Foto: AP)

"Urad generalnega državnega tožilca v Švici je odprlo kriminalistično preiskavo zoper Jeroma Valckeja in Nasserja Al-Khelaifija. Slednji je tudi izvršni direktor medijske družbe Bein Media Group LLC, ki se jo upravičeno sumi kaznivega dejanja korupcije v zvezi z odkupom TV-pravic za mundial v Rusiji. Več bo znanega v prihodnjih dneh," so zapisali v uradni izjavi za javnost švicarski tožilci.



V uradu so še poudarili, da se obtožbe na račun Al-Khelaifija nanašajo izključno v povezavi z omenjeno medijsko družbo, čigar izvršni direktor je ravno predsednik PSG-ja.