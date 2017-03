Tehnologija ga spravlja ob živce, Mourinho ima dovolj pamžev na nogometnih zelenicah

Strateg Manchester Uniteda Jose Mourinho je v svojih dvajsetih letih na trenerski klopi doživel že marsikaj, v zadnjem času pa se le s težavo sooča z mladimi igralci, ki se po njegovem mnenju drastično razlikujejo od velikih nogometnih legend z začetka njegove trenerske kariere. "Moram se navaditi na novi svet, na novo razmišljanje mladih igralcev. Razumeti moram razliko med delom s fantom kot je bil Frank Lampard, ki je bil pri 23-ih letih že pravi moški, z delavnostjo in profesionalizmom ali pa novimi fanti, ki so pri tej isti starosti še vedno otroci. Zame so le pamži in vse kar jih obkroža jim ne pomaga v življenju, pa tudi mojemu delu ne," je povedal Portugalec, ki se je moral sčasoma privaditi na drugačne navade mladih nogometašev, med drugim tudi na mobilne naprave, ki jih spremljajo vsepovsod, medtem ko deset let nazaj na to ni pomislil nihče. Kljub temu se Mourinho zaveda, da se je brez smiselno boriti proti tovrstnemu napredku, zaradi česar bi ga nogometaši uvrstili v kameno dobo, ob tem pa priznava da sta otroka pripomogla k njegovemu razvoju tudi na tem področju: "Imeti sina in hči v teh letih mi je pomagalo razumeti način na katerega delujejo mladi, kakšen je danes svet."