Ter Stegen v Barceloni do leta 2022

Nemški nogometni vratar Marc-Andre ter Stegen je podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2022. Poleg 25-letnega vratarja so v minulem obdobju sodelovanje podaljšali tudi Brazilec Neymar, Urugvajec Luis Suarez in Hrvat Ivan Rakitić, v kratkem pa naj bi Argentinec Lionel Messi podpisal eno najdonosnejših pogodb v zgodovini nogometa.