Terry končuje dvaindvajsetletno romanco s Chelseajem, nove ljubezni še ni našel

John Terry (Foto: AP)

"Rad bi se iz dna srca zahvalil vsem in vsakemu posebej, za vso podporo, ki sem jo bil deležen vsa ta leta. Pomenite mi vse na svetu in trofeje, ki smo jih dobili v tem času, smo osvojili skupaj. Nikoli ne bom pozabil tega izjemnega potovanja. Hvala vsem," je ob koncu navijačem na dušo popihal Terry.

Štirje naslovi angleškega prvaka, pet pokalnih naslovov, lovorika Lige Evropa in trofeja Lige prvakov je le nekaj odličij s katerimi se v dresu modrega kluba lahko pohvali legendarni John Terry. Nogometaš, ki je bil kar 22 let zvest modri barvi verjame, da njegova nogometna pot še zdaleč ni končana. V vsem tem času, ki ga je preživel na Stamford Bridgeu, je zbral vsega skupaj 713 nastopov ter zabil 66 golov. Kapetanski trak pa je nosil na 578 tekmah, kar je klubski rekord. "Čutim, da lahko iz nogometnega stališča še veliko ponudim, vendar pa bodo moje možnosti tu pri Chealsea omejene. Želim si nadaljevati z igranjem in iskanjem novih ciljev. Vedno bom ostal eden izmed modrih in prizadeval si bom, da končam svojo kariero v modrem dresu z novo srebrnino," je namignil 36-letnik. Anglež sicer pod vodstvom Antonia Conteja nikakor ne najde mesta v ekipi, zato se je odločil, da se po koncu sezone poda na pot novim izzivom naproti.

"O nadaljnih korakih se bom odliočil v prihodnjih nekaj dneh, vse do konca sezone pa bi želel ekipi pomagati do naslova angleškega prvaka," je priznal Terry, čigar prizadevnost so prepoznali tudi v londonskem klubu. Kot so povedali odgovorni bo legenda modrih vedno dobrodošla na Stamford Bridgeu, veselijo pa se tudi sodelovanja v prihodnosti. "Moj odličen odnos s klubom se bo nadaljeval tudi po koncu moje kariere. Kljub številnim pozitivnim pogovorom z vodstvom in po temeljitem premisleku sem se odločil, da je čas za moj odhod. Vedno sem si želel oditi ob pravem času, na pravi način in konec sezone bo kot nalašč za to," je za konec še dodal Terry, ki se bo za vse večne čase vpisal v srca navijačev modrega kluba.