Težave za rdeče vrage, Zlatan sprejel kazen zaradi afere 'komolec' in se bo hladil tri tekme

Tyrone Mings in Zlatan Ibrahimović sta bila glavna akterja sobotnega obračuna na Old Traffordu. (Foto: AP)

V tekmi 27. kroga angleške Premier League sta se minulo soboto pomerili ekipi Manchester Uniteda in Bournemoutha. Obračun na Old Traffordu se je končal z izidom 1:1, a bolj kot rezultat, je bila glavna tema pogovora obnašanje nekaterih igralcev na zelenici. Tu sta predvsem izstopala domači napadalec Zlatan Ibrahimović in gostujoči branilec Tyrone Mings. Omenjena nogometaša sta se med srečanjem večkrat znašal v dvoboju in tudi nekajkrat fizično obračunavala. Glavni dogodki pa so se odvijali ob koncu prvega polčasa, kjer je najprej Mings stopil Zlatanu na glavo. V naslednji akciji pa se mu je Šved 'oddolžil' in ga s komolcem silovito udaril v obraz. Omenjenega dogajanja glavni sodnik Kevin Friend sicer ni videl in tako igralcev ni kaznoval, če pa bi videl, pa bi najverjetneje obema pokazal rdeči karton. Ibra je sicer takoj po tekmi povedal, da tega ni storil namerno in da se takšne stvari pač dogajajo, ko poskušaš dobiti skok. A angleška nogometna zveza ni bila enakega mnenja kot prvi strelec rdečih vragov v letošnji sezoni in je oba igralca obtožila nasilnega vedenja na zelenici. Šved je kazen zveze že sprejel in bo primoran izpustiti naslednje tri tekme rdečih vragov, med katerimi je tudi derbi v pokalu FA s prvim moštvom Premier League Chelseajem. Na drugi strani Mings ni sprejel kazni in se je na njo pritožil. Na podlagi pritožbe mu lahko angleška zveza kazen tudi poviša, a zaenkrat še ni znano, koliko tekem so za Mingsa sploh predlagali, toda najverjetneje je šlo prav tako za tri tekme prepovedi igranja. "Kazen je izdana na podlagi dogodkov, ki so se dogajali v 44. minuti na tekmi med Manchester Unitedom in Bourenmouthom. Obnašanja igralcev sodniki niso videli, a so bili vsi dogodki posneti s kamero in je bila kazen podana glede na video analize," so zapisali pri angleški nogometni zvezi. To so nove težave za rdeče vrage, ki se v letošnji sezoni vse preveč zanašajo na gole Ibrahimovića. Varovanci Joseja Mourinha so sicer konec februarja osvojili prvo lovoriko v letošnji sezoni, ko so osvojili angleški ligaški pokal. V Premier League pa še naprej zasedajo šesto mesto, čeprav so zadnji poraz doživelo konec oktobra, a vse preveč tekem remizirajo, potem ko prevladujejo na igrišču. Za lovorike so sicer še v igri v pokalu FA in Ligi Evropa, kjer jih v osmini finala čaka ruski Rostov. Omenjeno tekmo si boste lahko v četrtek tudi ogledali v živo na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 18:50.

Poteza zaradi katere je kazen prejel Mings

In poteza Ibrahimovića ...