Topničarji na krilih Sancheza opravili s 'črnimi mačkami', City po zmagi na tretje mesto

Arsenal si je nove tri točke zagotovil po zaslugi Sancheza. (Foto: AP)

Varovanci Pepa Guardiole so z visoko prednostjo odpravili West Brom. Že v prvem polčasu sta sinje-modre v vodstvo povedla Gabriel Jesus in Kevin De Bruyne, po številnih lepih priložnostih pa je uspelo za končni rezultat 3:0 zadeti še Yayi Toureju. Častni gol za goste je v izdihljajih tekme vendarle zadel Hal Robson – Kanu.

Arsenal je na domači zelenici gostil Sunderland in si že v prvem polčasu zagotovil nekaj lepih priložnosti s pomočjo Oliverja Girouda in Hectorja Bellerina, ki pa so ostale neizkoriščene. V prvem delu obračuna so bili nevarni tudi gostje, vendar žoge nikakor niso uspeli spraviti za hrbet Petra Čecha. Drugi polčas je pripadel topničarjem, ki so po nekaj zgrešenih priložnostih vendarle zadeli. Med strelce se je tako kar dvakrat vpisal Alexis Sanchez, ki je z zadetkoma ohranil upanje Arsenala na Ligo prvakov.

Izidi 37. kroga:

Manchester City – West Brom 3:1 (2:0)

Gabriel Jesus 27., de Bruyne 29., Toure 57.; Robson – Kanu 87.



Arsenal – Sunderland 2:0 (0:0)

Sancehez 73., 81.