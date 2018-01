Topničarji s slepimi naboji v nottinghamskem gozdu, konec poti za branilce naslova v pokalu FA

Arsene Wenger je s tribun le nemočno gledal, kako je njegovo moštvo izpadalo iz pokala FA. (Foto: AP)

Nogometaši Arsenala, ki so v zadnjih štirih sezonah kar trikrat osvojili najstarejše nogometno klubsko tekmovanje in so tudi rekorderji po številu naslovov (13), so že v tretjem krogu končali z nastopi v pokalu FA. Topničarji so morali priznati premoč drugoligašu Nottingham Forestu, ki je na svojem City Groundu slavil s 4:2. Arsene Wenger, ki je sicer zaradi kazni srečanje spremljal s tribun, je na zelenico poslal zelo oslabljeno ekipo in to se mu je maščevalo. Domačini so povedli v 20. minuti, ko je Davida Ospino premagal Eric Lichaj. A Forest ni bil dolgo v vodstvu, saj je tri minute kasneje izid poravnal gostujoči kapetan Per Mertesacker. Kljub temu pa so na odmor z minimalnim vodstvom odšli domači nogometaši, potem ko je v izdihljajih polčasa še drugič na srečanju zadel Lichaj. Topničarji so v nadaljevanju iskali izenačujoči zadetek, a bili kaznovani. V 64. minuti so namreč domačini povedli, potem ko je enajstmetrovko uspešno izkoristil Ben Brereton, potem ko je Jon Moss videl prekršek Roba Holdinga v svojem kazenskem prostoru. A goliade še ni bilo konec. V 79. minuti je nekaj upanja v povratek gostov vlil Danny Welbeck, a je šest minut kasneje Forest znova vodil z dvema goloma prednosti. Moss je znova dosodil najstrožjo kazen, katero je tokrat v zadetek pretvoril Kieran Dowell, sicer posojen nogometaš Evertona. Domači nogometaši so do konca srečanja uspeli zdržati, kljub temu, da je bil v 89. minuti izključen Joe Worall. Arsenal je tako prvič po letu 1908 prejel štiri gole v pokalu FA s strani moštva, ki ne igra v najvišjem rangu angleškega nogometa.

Izidi 3. kroga pokala FA:

Newport County – Leeds United 2:1 (0:1)

Shrewsbury Town – West Ham United 0:0

Tottenham Hotspur – AFC Wimbledon 3:0 (0:0)

Kane 63., 65., Vertonghen 71.

Nottingham Forest – Arsenal 4:2 (2:1)

Lichaj 20., 44., Brereton 64./11-m., Dowell 85./11-m.; Mertesacker 23., Welbeck 79.

RK: Worall 89./Nottingham F.