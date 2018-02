Tottenham po 'ekspresnem' vodstvu povsem nadigral rdeče vrage, češnje poskrbele za spodrsljaj Chelseaja

V luči zadnjega dne prestopnega roka sta se v derbiju 25. kroga angleškega prvenstva udarila drugouvrščeni Manchester United in Tottenham. Strateg na klopi kluba z Old Trafforda je v prvo enajsterico uvrstil tudi novo zimsko pridobitev Alexisa Sancheza, ki je dočakal svoj prvenec v Premier League.

(Foto: AP)

Vendar pa je šov Čilencu v uvodnih minutah ukradlo domače moštvo. Pravo nogometno poslastico na Wembleyju je otvoril spektakularno hiter zadetek, ki je popolnoma presenetil goste. Že po desetih sekundah obračuna, so spursi zatresli mrežo Davida De Gee, po podaji Dele Allija se je sam pred gostujočim vratarjem znašel Christiana Eriksena.

Zgodnji zadetek pa ni zmedel Uniteda, ki se je odzvali s tremi izjemnimi priložnostmi v začetnih treh minutah, ki pa jih rdeči vragi niso znali kronati z zadetkom. Po izjemnem uvodu se je dogajanje na zelenici le nekoliko umirilo, ritem gostov, ki so držali žogo v svoji posesti pa so prekinile priložnosti spursov, s katerimi so varovanci Mauricia Pochettina želeli še povišali svoje vodstvo. Samostojno akcijo Allija je tako v zadnjem trenutku zaustavila vražja obramba, ki je žogo pospravila v kot.

Razpoloženi nogometaši Tottenhama so dodobra namučili gostujočo obrambno vrsto, po nizu natančnih podaj pa se je pred vrata De Gee sprehodil tudi Harry Kane, ki pa je strel uperil naravnost v španskega čuvaja mreže. V 28. minuti pa se je trud nogometašev v belih dresih vnovič izplačal, po ostrem predložku proti vratom Uniteda, ki je bil namenjen zvezdniku spursov Kaneu, je posredoval Phill Jones, ki pa je, namesto, da bi počistil prostor, žogo potisnil v lastno mrežo.

(Foto: AP)

Četa Joseja Mourinha se je odzvala s strelom Anthonyja Martiala, ki pa ga je z izjemno obrambo preprečil Hugo Lloris, zatem pa je v kazenskem prostoru vragov padel Alli, vendar se sodnik ni odločil za enajstmetrovko, kar je še bolj spodbudilo domače, vendar pa je v naslednjem napadu domačih mrežo še pravočasno ubranil De Gea. Rdeči vragi so nespretno izgubljali žoge tudi na svoji polovici, kar so spridoma izkoriščali domači, le malo je manjkalo, da bi z zadetkom v zadnjih minutah prvega polčasa po poskusu Kanea, spursi prednost še povišali.

Tudi v drugi polčas so napadalneje vstopili domači, že v prvi minuti po sodnikovem žvižgu se je v prepovedanem položaju znašel Kane, še nevarnejšo priložnost pa so si prislužili dve minuti zatem, ko je bil blizu zadetka Heung-Min Son. Prav Južnokorejec je bil v središču pozornosti tudi v naslednjem napadu Alexisa Sancheza, ko je Son po posredovanju z roko ustavil poskus čilskega reprezentanta, vendar pa je posredovanje domačih ostalo skrito očem Andrea Marrinerja.

(Foto: AP)

United se je le nekoliko razigral, vajeti pa je v svoje roke prevzel Romelu Lukaku, ki pa kljub preciznemu strelu ni našel rešitve za vratarja Llorisa. Spursi so neuspele napade vragov kronali s protinapadi, zaradi katerih so se bili gostujoči nogometaši primorani vrniti na svojo polovico, domači pa so poskušali tudi od daleč, še posebno nevaren je bil poskus Eriksena.

Tottenham je agresivno preprečeval napade gostov še preden so ti uspeli prečkati polovico igrišča, United pa na pritisk nikakor ni našel pravega odgovora. Pochettinovi varovanci so tudi s podajo Eriksena, pri kateri je zaposlil Sona pritisnili na vrata gostov, vendar pa je Korejec zadel le španskega vratarja in iztržil kot. Tudi menjave niso nagnile tehtnice v prid rdečih vragov, v igro je tako vstopil Marouane Fellaini, ki pa je že nekaj minut po vstopu zaradi poškodbe zapustil zelenico.

Domači so povsem prevzeli nadzor nad igriščem, v želji po doseženem stotem zadetku v Premier League je bil nekajkrat nevaren tudi prvi strelec prvenstva Kane, čigar poskusi pa so romali mimo vrat De Gee, tako bo na svojo stotico moral še nekoliko počakati. Tekma se je namreč končala z 2:0 v prid domačim.

(Foto: AP)

Češnje na Stamford Bridgeu ponižale Chelsea, City do novih točk

Bournemouth je na Stamford Bridgeu povsem presenetil Chelsea. Po prvem polčasu brez zadetka so češnje v drugem v mrežo Thibauta Cortuisa pospravile kar tri zadetke. Prvi je mrežo modrih načel Callum Wilson, zatem pa sta se med strelce vpisala še Junior Stanislas in nekdanji član moštva z jugozahodnega Londona Nathan Ake . Chelsea je tako na lestvici zdrsnil na četrto mesto, Liverpool pa se je po zmagi nad Huddersfieldom povzpel na tretje. Manchester City je z zmago na domačem Etihadu še povišal prednost pred zasledovalci na lestvici. Na tekmi proti West Bromwichu so za sinjemodre zadeli Fernandinho, Kevin De Bruyne in Sergio Aguero.

Izidi 25. kroga Premier League:

Tottenham - Manchester United 2:0 (2:0)

Eriksen 1., Jones 28.

Chelsea - Bournemouth 0:3 (0:0)

Wilson 51., Stanislas 64., Ake 67.

Everton - Leicester 2:1 (2:0)

Walcott 25., 39.; Vardy 71./11-m

Newcastle - Burnley 1:1 (0:0)

Lascelles 65.; Vokes 85.

Southampton - Brighton 1:1 (0:1)

Stephens 65.; Murray 14./11-m



Manchester City - West Bromwich 3:0 (1:0)

Fernandinho 19., De Bruyne 68., Aguero 90.

Stoke City - Watford 0:0 (0:0)