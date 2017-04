Tottenham dokazal topničarjem, kdo je po dolgih letih glavni v severnem Londonu, Chelsea zelo blizu naslovu prvaka

Wayne Rooney je rdeče vrage popeljal v vodstvo, a to je bilo na koncu dovolj zgolj za točko. (Foto: AP)

Manchester United je domačo tekmo s Swansea Cityjem začel s precejšnjimi težavami v zadnji vrsti in že po nekaj minutah je Jose Mourinho pred prvo tekmo finala Lige Evropa s Celto (prenos v četrtek ob 20.55 na Kanalu A in VOYO) izgubil še bočnega branilca Luka Shawa. United je v spomin na tragedijo v Nigeriji, kjer je med ogledom ene od tekem rdečih vragov umrlo več navijačev, nosil žalne trakove, precej žalostni pa so bili v uvodnih minutah tudi navijači domačega kluba. Swansea je imel namreč pobudo Kyle Naughton in Ki Sung-yeung sta prvič zapretila Davidu de Gei, še preden je zaradi težav z gležnjem moral že po manj kot desetih minutah igre Shaw. Antonio Valencia je zavzel desni bok, na levega pa se je prestavil Ashley Young, labodi pa so bili še naprej nevarni. Eric Bailly je po prodoru Andreja Ayewa slabo izbijal žogo in jo poslal točno v Gylfija Sigurdssona, kmalu bi celo presenetila De Geo, a je umetno okroglo usnje zletelo v stranski del mreže. V 15. minuti je bil nevaren tudi Špančev rojak Fernando Llorente, ki si je priboril strel ob Baillyju, De Gea pa je žogo uspel odbiti. Rdeči vragi so v prvih 20 minutah zmogli le eno pravo priložnost, Anthony Martial je v prostoru zaposlil Jesseja Lingarda, ki pa ga je na bližnji vratnici lepo počakal in mu strel ubranil Lukasz Fabianski. Do konca polčasa velja omeniti tudi prodor in strel Martiala, ki pa je bil (pre)lahek plen za Fabianskega. Valižani v prvem polčasu nikakor niso pustili dihati rdečim vragom, z bliskovitimi protinapadi so ves čas povzročali težave pokrpani obrambi Uniteda. Tako je v 32. minuti nevarno streljal Jordan Ayew, a je bil tudi tokrat na pravem mestu De Gea, ki je bil pred dnevi tudi izbran za najboljšega vratarja Premier League. Igra se je pred iztekom prvih 45-ih minut nekoliko umirila, dve minuti pred koncem je sicer do strela za domače prišel še Lingard, a je žoga v zadnjem hipu zavila stran od leve vratnice Fabianskega, ki je obstal kot vkopan in bil že premagan. In ko se je že zdelo, da bosta ekipi na odmor odšli pri začetnih 0:0, je Marcus Rashford silovito potegnil v kazenski prostor, tam pa naj bi ga po mnenju glavnega sodnika Niela Swarbricka podrl gostujoči vratar. Kasnejši počasni posnetek je sicer razkril, da kontakta ni bilo in da je mladi Anglež dobro vse skupaj odigral. Žogo pa je na belo piko postavil kapetan Wayne Rooney in brez težav zadel za prednost Uniteda z 1:0. S tem zadetkom je Rooney zadel že 252. gol v dresu rdečih iz Manchestra, s katerimi je seveda rekorder kluba.

V drugem polčasu so prvi zagrozili domačini, a so gostujoči branilci pravočasno blokirali strel Rooneyja, katerega je angleškemu reprezentantu pripravil Ander Herrera. Mourinho pa je bil v novih težavah, ko se je v 58. minuti poškodoval Eric Bailly in v igro je vstopil Matteo Darmian. Rdeči vragi so tako ostali še brez zadnjega centralnega branilca, potem ko so se že pred tedni poškodovali Chris Smalling, Phil Jones in Marcos Rojo. Precej nezanimiv drugi polčas se je razživel šele ob koncu. V 79. minuti je namreč Sigurdsson mojstrsko izvedel prosti strel in izid poravnal na 1:1. David de Gea v golu ni niti trznil, ko je Islandec žogo poslal v njegov levi zgornji kot. V zadnjih desetih minutah rednega dela in šestih minutah sodnikovega dodatka so domačini na vse pretege poskušali priti do zmage, a znova so iztržili zgolj remi, s katerim so si močno pokvarili možnosti, da bi letošnjo sezono končali med najboljšimi štirimi ekipami in si s tem zagotovili igranje v Ligi prvakov. United je sicer še 25. zaporedno tekmo ostal neporažen v prvenstvu, kar je nov klubski rekord, a to je slaba uteha, glede na to, da ostajajo peti na lestvici. Zbrali so 65 točk.

Pedro je v 66. minuti tlakoval Chelseajevo pot do zmage. (Foto: AP)



Nogometaše Chelseaja je v 35. krogu čakal še najtežja tekma do konca prvenstva. Na zahtevnem gostovanju so se na stadionu Goodison Park pomerili s tamkajšnjim Evertonom. Potem ko se je zanimiv prvi polčas končal brez zadetkov, pa so gledalci v nadaljevanju videli kar tri. Na žalost domačih navijačev, so vsi pristali v mreži njihovih ljubljencev. Najprej je v 66. minuti s spektakularnim strelom zadel Pedro Rodriguez. V 79. minuti je veliko napako domače obrambe in predvsem vratarja Maartena Stekelenburga izkoristil branilec Gary Cahill, ki je prednost modrih povišal na 2:0. V zaključku tekme pa se je po krasni asistenci Cesca Fabregasa končni rezultat tekme postavil Willian. Varovanci Antonija Conteja so s 266. prvenstveno zmago najbližjemu zasledovalci Tottenhamu znova zbežali na sedem točk prednosti, a so se ostroge z zmago nad Arsenalom (2:0) kmalu znova približale na zgolj štiri točke zaostanka.

Priložnosti za skok na tretje mesto na prvenstveni lestvici pa znova niso izkoristili nogometaši Manchester Cityja, ki so se na stadionu Riverside pomerili z Middlesbroughjem, ki se krčevito bori za obstanek v premierligaški druščini. In domačinom je v prvem polčasu kanček upanja vlil Alvaro Negredo, ki je v 38. minuti svoje moštvo popeljal v vodstvo. Meščani so silovito krenili proti vratom nasprotnika, a na izenačenje čakali vse do 69. minute, ko je enajstmetrovko uspešno izvedel njihov prvi strelec Sergio Kun Agüero. Toda domačini se niso predali in preko Caluma Chambersa znova povedli v 77. minuti. In ko je že kazalo na senzacionalno zmago domačih nogometašev je za izenačenje in delitev točk poskrbel povratnik po poškodbi Gabriel Jesus, ki je zadel v 85. minuti in postavil končni rezultat srečanja. Pep Guardiola se lahko samo sprašuje, kje bi bili njegovi fantje, če se mladi Brazilec po prihodu v Manchester ne bi tako hitro poškodoval. Na angleški nogomet se je namreč hitro privadil in na Otoku pridno zabija praktično vsakič, ko je na igrišču. Z remijem so se sinjemodri sicer točkovno izenačili z Liverpoolom na tretjem mestu, ki pa bo imel po tem krogu tudi odigrano tekmo več. Obe ekipi sta zbrali po 66 točk, takoj za petama pa jima sledi Manchester United, ki ima točko manj.

Harry Kane in Dele Alli sta potopila mestne tekmece in zagotovila, da bo Premier League tudi v zadnjih treh krogih še zelo zanimiva. (Foto: AP)

Na kultnem stadionu White Hart Lane sta se še zadnjič v zgodovini pomerila srdita mestna tekmeca Tottenham in Arsenal. Ostroge se namreč po naslednji sezoni selijo na nov stadion, prihodnjo sezono pa bodo vse domače tekme igrali na Wembleyju. Zato je bila tekma za domače gledalce še toliko bolj posebna, posebna pa je bila tudi zaradi dejstva, ker bo Tottenham prvič po 21-ih letih na prvenstveni lestvici končal pred topničarji in prekinil t..i. St Totteringham's Day, s katerim navijači Arsenala zbadajo, sicer zgodovinsko manj uspešne mestne tekmce, a nič več. Varovanci Mauricia Pochettina so se v letošnji sezoni izkazali za resnega kandidata za naslov in so večne tekmece pustili daleč zadaj na prvenstvni lestvici. Prvi polčas je minil povsem v znamenju domačinov, ki so na zelenici storili vse, razen premagali gostujočega vratarja Petra Cecha. Najbližje zadetku sta bila Dele Alli in Christian Eriksen, katereima je veselje preprečil okvir gostujočih vrat. Vse pa se je spremenilo v drugem polčasu. Najprej je odbitek po strelu Eriksena v mrežo topničarjev pospravil Alli in v delirij poslal domače navijače. Tri minute kasneje pa je že bilo 2:0. Gabriel je v svojem kazenskem prostoru nespretno podrl Harryja Kana in glavni sodnik Michael Oliver je pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je nase prevzel kar Kane sam in brez težav matiral Cecha in popeljal svoje moštvo v vodstvo z 2:0. Do konca srečanja so bili domačini bližje tretjemu zadetku, kot pa gostje prvemu. Tako je ostalo pri zmagi, s katero se je Tottenham znova približal Chelseaju na zgolj štiri točke zaostanka. Do konca sezone pa so zgolj še trije krogi. Spurs torej še lahko sanjajo o naslovu prvaka. Arsenal pa je z devetim prvenstvenim porazom še bolj zaostal za mesti, ki v prihodnji sezoni prinašajo igranje v Ligi prvakov. Na šestem mestu so ostali pri 60-ih točkah in imajo z odigrano tekmo manj, že šest točk zaostanka za Manchester Cityjem, ki trenutno drži četrto mesto.

Izidi 35. kroga:

Manchester United ‒ Swansea City 1:1 (1:0)

Rooney 45./11-m.; Sigurdsson 79.

Everton ‒ Chelsea 0:3 (0:0)

Pedro 66., Cahill 79., Willian 86.

Middlesbrough ‒ Manchester City 2:2 (1:0)

Negredo 38., Chambers 77.; Agüero 69./11-m., Jesus 85.

Tottenham Hotspur ‒ Arsenal 2:0 (0:0)

Alli 55., Kane 58./11-m.

West Bromwich Albion ‒ Leicester City 0:1 (0:1)

Vardy 43.

Southampton ‒ Hull City 0:0

Stoke City ‒ West Ham United 0:0

Sunderland ‒ Bournemouth 0:1

Crystal Palace - Burnley 0:2 (0:1)