Tottenham se je z zmago nad Evertonom dodatno utrdil na drugem mestu, dva zadetka rekorderja Kanea

Kane je bil junak tekme z dvema zadetkoma. Tottenham ima zdaj 56 točk na ligaški lestivci. (Foto: AP)

Tottenham je v vodstvo prešel z mojstrovino Harryja Kanea. Angleški reprezentant je v 20. minuti s kakšnih 25 metrov z izjemnim strelom presenetil nepripravljenega vratarja Evertona Joela Roblesa. Kane je zabil tudi drugi gol Londončanov, in sicer je v 56. minuti tekme izkoristil hudo napako v obrambi Evertona in z leve strani s kakšnih 13 metrov še drugič v popoldnevu matiral španskega čuvaja mreže. Ta se je dve minuti poprej izkazal z obrambo ob strelu Dele Allija, ki je poskusil s kakšnih 6 metrov. Upanje na vsaj točko je gostom z golom priključka povrnil Romelu Lukaku, ki je izkoristil zdrs Jana Vertonghena in z natančnim strelom na oddaljeno vratnico z desne strani matiral Huga Llorisa za znižanje zoastanka (1:2). Prava drama pa se je odvijala v sodnikovem podaljšku: Dele Alli je zadetek z lepim vtekanjem in prefinjenim zaključkom dočakal v 93. minuti za vodstvo Tottenhama s 3:1, že v naslednjem napadu pa je na 2:3 z neposredne bližine znižal rezervist Enner Valencia. Za še en gol gostov pa je zmanjkalo časa, tako da so se na koncu zmage veselili Londončani.

Harry Kane je s 14. zadetkom (od 19) na White Hart Lane postal rekorder Tottenhama po številu doseženih golov v sezoni pred domačimi gledalci.

Angleška liga, 27. krog:

Tottenham – Everton 3:2 (1:0)

Kane 20., 56., Alli 90+3.; Lukaku 81., Valencia 90+4.