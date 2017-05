Totti potrdil slovo od Rome, ne tudi od nogometa

Totti se dokončno poslavlja z nogometnih zelenic, a ostal bo povezan z nogometom. (Foto: AP)

"Na tekmi Roma - Genoa 28. maja bom zadnjič nosil dres Rome. Ne morem vam v zgolj nekaj besedah povedati, koliko so mi pomenile, koliko mi pomenijo in koliko mi bodo vedno pomenile te Romine barve," je dejal 40-letni napadalec.

To sporočilo je spodbudilo namigovanja, da ne bo še nehal igrati, čeprav mu športni direktor Rome Monchi ponuja delo v klubu. "Moja ljubezen do nogometa ni nič opešala. To je strast, moja strast. Tako je globoka, da si ne zamišljam, da je ne bi več polnil. Od ponedeljka naprej bom pripravljen. Pripravljen na nov izziv," je še dodal. Njegove besede za nekatere pomenijo, da razmišlja o ponudbah drugih klubov, predvsem Miamija v ZDA in nekaterih iz arabskega sveta.

Totti bo sicer danes povabil soigralce na večerjo, tri dni preden bo odigral svojo 619. tekmo v Serie A. Totti se je prvi ekipi rumeno-rdečih pridružil v sezoni 1992/93 in debitiral 16. marca 1993. V elitni italijanski ligi je dosegel 250 zadetkov in skupno 307 v 25 sezonah.