Totti tudi po koncu sezone ostaja v Romi: dobil bo funkcijo športnega direktorja

Legenda italijanskega prvoligaša Rome ostaja v Rimu. (Foto: AP)

Totti je v dresu Rome debitiral leta 1993 in je s 307 goli in 783 uradnimi nastopi rekorder Rome v obeh kategorijah. Z Romo je osvojil naslov italijanskega prvaka leta 2001 in dva pokalna naslova 2007 in 2008. Z reprezentanco je leta 2006 osvojil tudi naslov svetovnega prvaka.



"Dogovorili smo se, da bo to njegova zadnja sezona in da bo potem delal kot direktor v klubu. Želim si ga ob sebi, saj me bo naučil, kdo in kaj Roma sploh je," je dejal Monchi, ki se je italijanskemu prvoligašu pridružil prejšnji mesec. Pred tem je uspešno deloval v Sevilli.