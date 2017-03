Trd pristanek Barcelone po pravljičnem preobratu na Camp Nou, Katalonci klonili na Riazorju

Razočarani Lionel Messi, ki ni uspel izkoristiti lepe priložnosti v prvem polačsu. (Foto: AP)

Pod vplivom 'katalonskega čudeža' so nogometaši Barcelone odpotovali na gostovanje k Deportivu. Eden izmed tvorcev nepozabnega obračuna Lige prvakov Neymar pa zaradi poškodbe stegna ni mogel pomagati soigralcem, na gostovanje ni odpotoval niti Rafinha. Varovanci domačega stratega Pepa Mela so proti favoriziranim Kataloncem iskali nove točke, ki bi jih lahko še bolj oddaljile od samega dna lestvice in posledičnega izpada. Nekdanji trener Betisa bo po obetavnem začetku v vrstah Deportiva skušal unovčiti vsaj točko na domači zelenici, čeprav bo njegova klop zaradi poškodb in kazni tokrat precej krajša. To se je pokazalo na zelenici, saj je Barcelona vse od prve minute tekme narekovala ritem na zelenici, čeprav je prvo lepšo priložnost na tekmi dobil klub s španskega zahoda. Marc-Andre ter Stegen je z lepo obrambo ubranil strel Joseluja z roba kazenskega prostora.

Gostje niso ostali dolžni in lepo priložnost je nekaj minut za tem zapravil Lionel Messi, čigar poskus je še pravočasno zaustavila obramba. Kljub temu, da so nevarneje pritiskali Katalonci, pa je gledalce na Riazorju na noge spravil zadetek Joseluja tik pred koncem polčasa, slednji je izkoristil napako ter Stegna in potisnil žogo v mrežo gostov. Po vrnitvi na igrišče v drugem polčasu se Barcelona ni dolgo obotavljala, dve minuti po sodnikovem žvižgu je z močnim strelom v desni spodnji kot za olajšanje Kataloncev poskrbel Luis Suarez. Barcelona je skušala zadržati žogo v svoji posesti, vendar se je domačim nekajkrat posrečilo zapretiti vratom ter Stegna, še najbližje zadetku je bil Faycal Fajr, vendar pa njegov trud ni obrodil sadov. Nevarna je bil tudi Barcelona, z močnim strelom je poskušal Denis Suarez, vendar pa je bil vratar German Lux na pravem mestu. V 74. minuti pa se je napad Deportiva vendarle obrestoval, najprej je z lepo akcijo Katalonce zaposlil Joselu, po priložnosti iz kota pa se je med strelce vpisal Alex Bergantinos. Gostje v želji, da bi čim prej izenačili rezultat so skušali zadeti s pomočjo Suareza, slednji pa ni bil pripravljen na sprejem žoge, zaradi česar Lux ni imel težkega dela. V sodnikovem podaljšku se je lepa priložnost s prostega strela ponudila Messiju, ki je bil le za las nenatančen, na drugi strani pa je v dvoboju z ter Stegnom nevarno zapretil tudi Fajr, vendar je rezultat vse do zadnjega sodnikovega žvižga ostal nespremenjen (2:1).



Deportivo La Coruna – Barcelona 2:1 (1:0)

Joselu 40., Bergantinos 74.; Suarez 46.