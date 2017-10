Trening slovenskih nogometašev tudi z vsemi zamudniki minil brez težav, Verbič verjame v presenečenje

Na Gorenjsko so tako že dopotovali tudi ponedeljkovi "zamudniki" Antonio Delamea Mlinar, Rajko Rotman, Nejc Skubic in Miral Samardžić. Ti so se pridružili soigralcem, med katerimi je tudi vezist Koebenhavna Benjamin Verbič, ki je ob zboru poudaril pozitivne misli. "Mi vedno pridemo s pozitivnimi mislimi na zbor. Pred nami sta odločilni tekmi, težki, dali bomo vse do sebe in bomo videli, kaj bo to prineslo," pravi Verbič, ki dodaja, da je časa za priprave na tekmo res malo, "ampak vse se da, če se hoče". Za Verbiča je termin za prikaz prave igre pravšnji, saj v zadnjem času navdušuje v danskem prvenstvu. "Sem v zelo dobri formi. Tako v klubu kot v reprezentanci vedno igram na polno. Če bo to tokrat prineslo zadetek ali kaj drugega, ne vem, pomembno je, da se kvalificiramo na prvenstvo. Drugo nima tako velikega pomena," meni slovenski reprezentant. Slovenija mora za preboj na SP dobiti tako tekmo na Wembleyju proti Angliji kot proti Škotski v nedeljo v Stožicah. Ob tem pa mora Slovaška na eni izmed preostalih tekem (Škotska v gosteh, Malta doma) enkrat ostati brez zmage.

Sodelavec strokovnega štaba Tomaž Kavčič (desno) z Andražem Šporarjem, ki je zadel na zadnji ligaški tekmi Arminie Bielefeld. (Foto: Damjan Žibert)

"Z enim očesom bomo prav gotovo spremljali tekmo Škotska - Slovaška, saj bo ta zelo pomembna. Ni v redu, da smo v položaju, ko nismo več odvisni od samih sebe. Tega si nismo želeli za zadnji dve tekmi. Vanju gremo z mislijo nabrati čim več točk," pravi Verbič. Ta je seznanjen tudi z vrhunsko strelsko formo angleškega napadalca Harryja Kana. "Harry Kane je v izjemni formi, toda če se dobro taktično postaviš, se da presenetiti vsakogar, tudi Anglijo v gosteh. Favoriti so Angleži, ampak se je že dogajalo, da so majhne ekipe premagale favorite. Ta misel nas bo vodila v Londonu," je zaključil Verbič. Anglija, ki za preboj na SP potrebuje praktično le še točko, sicer ne bo v zanje želeni postavi. Proti Sloveniji med drugim ne bo igral kaznovani Dele Alli, v ponedeljek pa sta tabor zapustila še Fabian Delph in Phil Jones zaradi poškodb. Selektor Gareth Southgate je naknadno poklical Tottenhamovega novinca v članski izbrani vrsti Harryja Winksa.

Da so v angleškem taboru (upravičeno) prepričani, da jim bo uspelo priti na mundial v Rusijo, govorijo tudi izjave napadalca Manchester Uniteda Marcusa Rashforda. "Delamo vse na tem, da s pravim načrtom in intenzivnostjo pridemo na turnir in ga tudi osvojimo. To je za nas realno, tudi zaradi tega, kako igramo proti tekmecem v tej skupini," so Rashforda povzeli otoški mediji. V skupini F Anglija vodi z 20 točkami, druga je Slovaška s 15, tretja je Slovenija s 14, četrta pa Škotska, ki ima tako kot Slovenija 14 točk. Na petem in šestem mestu sta odpisani Litva s petimi in Malta brez točk.