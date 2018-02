VIDEO: Boleče slovo Man. Cityja od pokala FA: Agüero nad navijača, Pep pa nad trenerskega kolega!

Ne samo udarec Sergia Agüera v smeri enega od navijačev Wigan Athletica, ki so na zelenico pritekli po neverjetni zmagi z 1:0, medije dan po tekmi polni tudi prerekanje med obema trenerjema, Josepom Guardiolo in Paulom Cookom. Tekma lokalnih rivalov je postregla z izjemno napetostjo in domačo zmago, ki jo je Wiganu v 79. minuti prinesel vroči severnoirski napadalec Will Grigg. Zanimivo, da je Wigan že v finalu leta 2013 in četrtfinalu leto kasneje izločil zvezdniške sosede, tokrat pa so Cook in varovanci končali upe sinje modrih v lovu na vse štiri naslove v tej sezoni.

"Pogovor" Guardiole in Cooka med ponedeljkovo tekmo. (Foto: AP)

Obračun se je v smer domačih obrnil po kontroverzni izključitvi bočnega branilca Cityja Fabiana Delpha: sodnik Anthony Taylor je v roki že imel rumeni karton, nato pa si je nenadoma premislil in angleškega reprezentanta izključil. Guardiola je po tekmi sicer dejal, da se z izključitvijo strinja, nasprotnikom pa je čestital za napredovanje, čeprav ni pozabil pristaviti, da se je to zgodilo "z enim strelom v okvir gola". Med obema klopema je ob polčasu poskočilo tudi kar nekaj iskric, kamere so tudi ujele Guardiolo v zelo glasnem pogovoru s kolegom Cookom, a sta po obračunu oba poskušala umiriti strasti.

Nič se ni zgodilo

"Rdeči karton je bil. Bila je nepotrebna poteza. Sodnik se odloči, kakor se pač odloči. Lahko je rdeči karton," je Katalonec dejal na novinarski konferenci po tekmi. "Prerekanje z nasprotno klopjo? Če me želite vprašati kaj o nogometu, me vprašajte o nogometu. Nič se ni zgodilo z mojim kolegom, šlo je le za 'Ostani na svojem mestu!' in to je to," dodaja trener zanesljivo vodilne ekipe Premier League, ki jo ta konec tedna čaka boj za prvo lovoriko z Arsenalom v finalu ligaškega pokala.

"Čestitke Wiganu za njihovo zmago. Način njihove igre na nas ni pretirano vplival. Dovolili smo jim en strel v okvir vrat v 90 minutah in izgubili. Gledano v celot so naredili nekaj napak. Vedeli smo, da bo težko. Precej dobro nam je šlo, še posebej v drugem polčasu. Prejeli smo gol po eni napaki in izpadli," je nadaljeval Guardiola, ki je lahko videl kar nekaj grdih prizorov po koncu obračuna, ko so domači navijači pritekli na zelenico, "počilo" pa je tudi na gostujočem sektorju, kjer so jezni privrženci sinje modrih metali oglasne panoje.

Varnost je ključnega pomena

Najbolj odmeva udarec, ki ga je napadalec Cityja Sergio Agüero usmeril proti navijaču Wigana, ki ga je očitno provociral (video spodaj). Argentinca, tudi v tej sezoni prvega strelca sinje modrih, najverjetneje čaka kar nekaj tekem kazni, čeprav se bo moral pred Angleško nogometno zvezo (FA) braniti tudi Wigan. Trener Cook o incidentih ni želel izgubljati besed.

Sergio Aguero fighting with the Wigan fans! #WIGMCI pic.twitter.com/EadYaRGFV0 — Danny Culley (@dannyculley1) February 19, 2018

"Vedeli smo, da se nam bo moralo nocoj 'poklopiti' veliko reči, igrajo na tako elitni ravni. Morali smo se vkopati in fantje so to storili še kako dobro," je medijem po obračunu povedal Cook. "Izključitev je imela ogromen vpliv na tekmo in uspelo nam je zmagati. Moramo govoriti o tekmi. V tistem trenutku sem čutil, da gre za direkten rdeči karton in ne verjamem, da je Pep skupaj s svojo klopjo mislil, da je temu tako. Jasno, prišlo je do nesoglasij, toda to je nogomet. Vdor navijačev? Ni prav, toda teh dogodkov nisem videl, zato raje ne bi podajal mnenj. Varnost igralcev je vseeno ključnega pomena za vse."