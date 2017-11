Avtogol odrešil rdeče vrage na Old Traffordu, West Brom na Wembleyju ustavil Spurse

Nemanja Matić in Juan Mata na oktobrski tekmi v majici Uniteda. (Foto: AP)

Manchester United je potreboval avtogol Lewisa Dunka, da je na Old Traffordu na obračunu z Brightonom pomiril nezadovoljne navijače, ki so lahko na koncu dneva vseeno proslavljali malce lepši pogled na lestvico Premier League, kjer Manchester City, seveda s tekmo manj, vodi "le" še za pet točk. Rdeči vragi bi lahko povedli že tik pred polčasom, ko je gola Romeluju Lukakuju in Paulu Pogbaju z refleksnima posredovanjema preprečil Maty Ryan. Gostitelji so le uspeli povesti v 66. minuti, ko je Ashley Young poskušal zadeti z roba kazenskega prostora, žoga pe je od Dunka končala v mreži nemočnega Ryana. Spet je priložnost za igro dobil Zlatan Ibrahimović, ki pa mu še ni uspelo zadeti po ekspresnem okrevanju po operaciji kolenskih vezi. V Premier League je v soboto odmeval remi Tottenhama z West Bromwich Albionom na Wembleyju (1:1). Prvi strelec Spursov Harry Kane je rešil točko za Londončane, ki so v eni prvih akcij že zaostali. West Brom je po akciji nekdanjega člana Tottenhama Jaka Livermora povedel z golom Salomona Rondona, ki se je otresel Davinsona Sancheza in poslal žogo mimo Huga Llorisa. Trener domačih Mauricio Pochettino je poskušal potek dvoboja spremeniti z "aktivacijo" Fernanda Llorenteja in Jana Vertonghna v drugem polčasu, a so domači potrebovali skoraj ves polčas, preden je Kane v mrežo z neposredne bližine preusmeril podajo Dele Allija.

Na preostalih obračunih je Watford zlahka slavil proti Newcastlu na St James' Parku (3:0), potem ko so Londončani v 19. minuti povedli prek Willa Hughesa za že drugi gol na dveh tekmah. Gostje so naskok podvojili tik pred polčasom, ko je DeAndre Yedlin premagal lastnega vratarja, po uri igre pa je Andre Gray izkoristil podajo Richarlisona. Crystal Palace je v zadnjih sekundah "ukradel" zmago Stoke Cityju na Selhurst Parku, zadel je Mamadou Sakho (2:1). Golov niso videli navijači na Swanseajevem stadionu Liberty, kjer je gostoval Bournemouth (0:0).

Izidi 13. kroga:

Manchester United ‒ Brighton & Hove Albion 1:0 (0:0)

Dunk 66./ag.

Tottenham Hotspur ‒ West Bromwich Albion 1:1 (0:1)

Kane 74.; Rondon 4.

Crystal Palace ‒ Stoke City 2:1

Newcastle United ‒ Watford 0:3

Swansea City ‒ AFC Bournemouth 0:0

West Ham United ‒ Leicester City 1:1