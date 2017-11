Tudi Avstralija kljub uvrstitvi na nogometni mundial ostala brez selektorja

Teden po zmagi nad Hondurasom, s katero so si Avstralci v dodatnih kvalifikacijah priigrali vozovnico za SP 2018, je Ange Postecoglou potrdil, da v Rusiji ne bo užival sadov svojega dela. Govorice so se pojavljale že ob uvodni zmagi nad Sirijo v letošnjih dodatnih kvalifikacijah, mediji so trdili, da bo Postecoglou odšel ne glede na razplet bojev za svetovno prvenstvo. Selektor ni podajal komentarjev, v sredo pa je sklical jutranjo novinarsko konferenco z izvršnim direktorjem nogometne zveze Davidom Gallopom in vse skupaj res potrdil. Postecoglou je izbrano vrsto prevzel pred SP 2014 v Braziliji in Avstralijo popeljal do azijskega pokala naslednje leto. Dežela tam spodaj je v slogu Srbije in Saudske Arabije tako ostala brez selektorja, s katerim so si priigrali nastop na SP.

"Socceroos" so v dodatnih kvalifikacijah tesno opravili s Sirijo in Hondurasom. (Foto: AP)

"Po dolgem razmišljanju in samoanalizi sem se odločil, da se moja pot kot selektor 'Socceroosov' končuje. Kot sem rekel velikokrat, je bil to največji privilegij mojega življenja in morda to ni konec, ki sem si ga predstavljal, ko smo začeli, a ob istem času se zavedam, da je to pravi trenutek zame in da je to prava odločitev," je medijem razkril 52-letni Postecoglou, ki je z rojaki še prejšnji teden proslavljal četrto zaporedno uvrstitev na svetovno prvenstvo.