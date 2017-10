Tudi Katanec in Cesar glasovala za Ronalda, Portugalec največ točk namenil Luki Modriću

Ronaldo je ponosen na to, da je še drugič zapored osvojil nagrado Fifa, ki so jo začeli podeljevati leta 2016, potem ko so prenehali sodelovati z revijo France Football. (Foto: AP)

"Prvič v Angliji, drugič zapored. To je izjemen trenutek zame. Osvojiti nagrado najboljšega na svetu je velik ponos. Posvečam jo Real Madridu, soigralcem, navijačem … Srečen sem, to je edinstven trenutek po fantastični sezoni, ki smo jo uprizorili," je v Londonu hitel razlagati član madridskega Reala, ki je zablestel v sklepnem delu sezone Lige prvakov 2016/17. Ronaldo, ki je še enkrat več poudaril, da z Messijem ne tekmuje, temveč da sta preprosto le dva igralca v istem obdobju, je glasoval za soigralce Luko Modrića (5 točk), Sergia Ramosa (3 točke) in Marcela (1 točko). Lionel Messi je glasove namenil Luisu Suarezu (5 točk), Andresu Iniesti (3 točke) in Neymarju (1 točka). Neymar ni imel glasovalne pravice. Je pa Brazilec hitro poskrbel za nekaj govoric, ko se je na prireditvi pojavil s kravato v barvah Barceloninega dresa. "Gre zgolj za naključje, Barca bo vedno v mojem srcu, v mojem spominu," je dejal Brazilec, ki je dodal, da je v katalonski prestolnici doživel čudovita leta. "Čestitke Ronaldu, zasluži si to nagrado in naredil je veliko, da je osvojil to nagrado. Piše zgodovino nogometa in to je treba spoštovati. Tako on kot Messi sta dve veliki figuri svetovnega nogometa in vesel sem, da sem lahko v isti skupini, da se borim za to nagrado," je še dodal Neymar.

V glasovanju kapetanov posameznih držav članic Fife je pravico do glasovanja imel tudi slovenski kapetan Boštjan Cesar. Ta se je odločil 5 točk podeliti Ronaldu, 3 točke vratarju Juventusa Gianluigiju Buffonu in 1 točko Neymarju. Podobno je glasoval tudi selektor Srečko Katanec. Ta je 5 točk namenil Ronaldu, 3 Messiju in 1 Neymarju. Izmed slovenskih novinarjev je glasoval Denis Sabadin (Primorske novice), ki je glasove razporedil takole: 5 točk Ronaldu, 3 točke Buffonu in 1 točko Modriću.

Spomnimo, nagrado za najboljšega trenerja leta je prejel Realov strateg Zinedine Zidane, nagrado za najboljši zadetek pa je romal v roke Arsenalovemu Olivieru Giroudu za 'škorpijona' na januarski tekmi s Crystal Palaceom.