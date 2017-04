Tudi pokalni derbi bo olajšal blagajni Maribora in Olimpije za skupno 8450 evrov

V Ljudskem vrtu je bilo spet vroče. Fotografija je s februarskega ligaškega derbija. (Foto: Aljoša Kravanja)

Na petkovem žrebu v Nacionalnem nogometnem centru Brdo je žreb prvoimenovanih ekip v finalu Pokala Slovenije, Ženskega pokala NZS in finala Mladinskega pokala NZS določil, da bo vloga domačina na finalni tekmi na koprski Bonifiki pripadla Domžalam, Olimpija bo 31. maja v vlogi gostujočega moštva. V ženskem pokalu NZS bodo "domačinke" nogometašice ŽNK Teleing GMT Beltinci, ki se bodo pomerile z ŽNK Rudar Škale. Mladinski pokal NZS še čaka na oba finalista, vendar je že sedaj jasno, da bo prvoimenovana ekipa zmagovalec Zahoda, drugoimenovano moštvo pa zmagovalec Vzhoda.

Razgreti navijači so spet zaposlili disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Romana Roglja, ki je po pokalni tekmi med Mariborom in Olimpijo v sredo v Ljudskem vrtu kaznoval oba kluba. Zaradi vseh nepravilnosti bo Maribor moral plačati kazen v skupni višini 5950 evrov, Olimpija pa 2500 evrov. Na tekmi so pripadniki organizirane navijaške skupine ekipe Maribora Viole med drugim večkrat žaljivo skandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem, razvili tri transparente z žaljivo vsebino, prižgali osem bakel, nato še deset, pri čemer so dve odvrgli v ograjeni del igrišča, na igralno površino so prav tako odvrgli več drobnih predmetov ter ogromno papirnatih trakov, zaradi česar je bila tekma minuto in pol prekinjena. Zaradi vseh navedenih točk in predkaznovanosti bo Maribor po seštevku kazni ob skoraj šest tisočakov. Tudi navijači Olimpije so razgrajali, čeprav jih je bilo na tribunah precej manj. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijaške skupine, prižiganja bakel, žaljivega skandiranja in predkaznovanosti bo Olimpija plačala 2500 evrov.