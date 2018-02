Sanchez in Aubameyang s prvencema, Turf Moor prezahteven tudi za 'leteče' meščane

Alexis Sanchez je najprej zapravil enajstmetrovko, nato pa v mrežo pospravil odbitek. (Foto: AP)

Za zmago rdečih vragov, ki so v Manchestru imeli izrazito terensko premoč, sta poskrbela napadalca Romelu Lukaku in Alexis Sanchez. Ta je tako po prestopu iz Arsenala na tretji tekmi le dočakal svoj prvi zadetek v dresu Manchester Uniteda. A ni šlo gladko: Sanchez je v 68. minuti namreč zastreljal enajstmetrovko, ki jo je sam priigral, nato pa v mrežo gostov pospravil odbitek. Pod prvi zadetek Manchester Uniteda se je podpisal Lukaku, ki je v 55. minuti izkoristil lepo podajo Juana Mate in z levico matiral nemočnega Jonasa Lossla. Za United je to bila še deseta domača zmaga sezone, vragi so v Teatru sanj izgubili le enkrat.

Turf Moor prezahteven tudi za 'leteče' meščane

Nogometaši Burnleyja so največje presenečenje letošnje sezone v angleški Premier League, saj se že od samega začetka borijo za mesta, ki vodijo v Evropo v prihodnji sezoni in to čeprav so jim vsi pred sezono napovedovali borbo za obstanek. A strateg Sean Dyche ima svojo filozofijo in od nje ne odstopa, zato je tudi eden najbolj cenjenih strategov na Otoku. Na drugi strani je veliko prahu pred srečanjem dvignil gostujoči strateg Pep Guardiola. Na klop je namreč imenoval zgolj šest rezervistov, čeprav jih lahko ima sedem. To je storil kot znak protesta proti angleški nogometni zvezi in sodnikom, ki po njegovem mnenju premalo ščitijo igralce pred grobimi prekrški. V letošnji sezoni so bili namreč njegovi igralci že večkrat tarče ostrih prekrškov, ki so ostali nekaznovani, njegovi igralci pa so utrpeli poškodbe. Prav zaradi tega je uvrstil zgolj šest igralcev na klop, ker ima toliko 'prvokategornikov' poškodovanih.

Raheem Sterling je imel pri vodstvu z 1:0 neverjetno priložnost za drugi zadetek Cityja, a grdo zgrešil in to je na koncu njegovo moštvo stalo novih treh točk. (Foto: AP)

A to se v igri meščanov ni pretirano poznalo, saj so od začetka prevzeli pobudo na zelenici in takoj začeli iskati pot do nasprotnikove mreže. In to se jim je prvič obrestovalo v 22. minuti, ko je po kratko izvedenem kotu s prefinjenim in natančnim strelom za vodstvo z 1:0 poskrbel branilec Danilo. Do konca polčasa je bilo še nekaj priložnosti na obeh straneh in rezultat se ni več spremenil. V nadaljevanju so tudi domačini zaigrali napadalneje, a niso uspeli premagati Edersona v vratih vodilne zasedbe angleška prvenstva. V 71. minuti je imel neverjetno priložnost za vodstvo z 2:0 Raheem Sterling, ki pa je s slabih treh metrov zgrešil prazen gol. In kazen je sledila 10 minut kasneje. Burnley je silovito pritisnil na gol Cityja in v 82. minuti prišel do zasluženega izenačenja, ko je sinje-modro obrambo prebil Johann Gudmundsson. City je nato silovito krenil po zmago, a ni uspel doseči še drugega gola in tako je ostalo pri 1:1. Rezultat je pomenil, da je City šele četrtič v letošnji sezoni ostal brez vseh treh točk. Kljub temu ekipa Guardiole suvereno ostaja prva, saj je zbrala 69 točk, kar je 16 več od mestnega tekmeca Manchester Uniteda, ki mora svoj tekmo 26. kroga še odigrati. Burnley pa je prišel do svoje 36., s katerimi je še naprej na visokem sedmem mestu.

Sanjski debi Aubameyanga, hat-trick Ramseya

Pravo poezijo so tokrat na domačem Emiratesu spisali nogometaši Arsenala. S kar 5:1 so topničarji odpravili zasedbo Evertona. Tekma je bila odločena že v prvem polčasu, ki so ga Londončani dobili s 4:0. Že na krstnem nastopu v dresu topničarjev po prestopu iz Borussie Dortmund je zabil Pierre-Emerick Aubameyang. Igralec tekme je bil sicer Aaron Ramsey s tremi zadetki. Gol je dodal še branilec Laurent Koscielny, kar tri podaje pa je prispevala še ena okrepitev zimskega prestopnega roka Henrikh Mkhitaryan.

Leicester remiziral s Swanseajem

Prvak iz sezone 2015/16 Leicester je na domačem stadionu King Power remiziral s Swanseajem. Črni Labodi so v drugem polčasu prek glave Federica Fernandeza izničili vodstvo lisjakov, ki jih je v vodstvo popeljal Jamie Vardy. Levje delo pri zadetku domačih je opravil Kelechi Iheanacho, ki je nase zvabil dva igralca, nato pa iznajdljivo našel osamljenega Vardyja.

Izid 26. kroga Premier League:

Burnley - Manchester City 1:1 (0:1)

Gudmundsson 82.; Danilo 22.

Bournemouth - Stoke City 2:1 (0:1)

King 70., Mousset 79.; Shaqiri 5.

Brighton & Hove Albion - West Ham United 3:1 (1:1)

Murray 8., Izquidero 59., Gross 75.; Hernandez 30.

Leicester City - Swansea City 1:1 (1:1)

Vardy 17.; Fernandez 53.

Manchester United - Huddersfield 2:0 (0:0)

Lukaku 55.; Sanchez 68.

West Bromwich Albion - Southampton 2:3 (1:2)

Hegazy 4., Rondon 72.; Lemina 40., Stephens 43., Ward-Prowse 55.

Arsenal - Everton 5:1 (4:0)

Ramsey 6., 19., 74., Koscielny 14., Aubameyang 37.; Calvert-Lewin 64.