Turnir Zmajevo gnezdo je festival nogometnih nadobudnežev

Konec tedna se bo v Ljubljani odvil nogometni turnir za mlade. Že četrto leto zapored, a tokrat še z večjo mednarodno in domačo udeležbo. Več kot 156 ekip iz številnih držav, okoli 1600 otrok in več kot 1500 obiskovalcev se bo v soboto in nedeljo zbralo v športnem parku Jama za Bežigradom.