Uefa odločila: EP 2020 se bo začelo na rimskem Olimpicu in končalo na londonskem Wembleyju

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je po četrtkovem zasedanju izvršnega odbora Uefe v Nyonu sporočil, da bo finalno tekmo evropskega prvenstva 2020 gostil sloviti londonski stadion Wembley, uvodna tekma pa bo v Rimu. Prvič v zgodovini evropskih nogometnih prvenstev bo sklepni turnir stare celine v trinajstih državah. Tekme skupine A bodo v italijanskem Rimu in azerbajdžanskem Bakuju, skupine B v nizozemskem Amsterdamu in romunski Bukarešti, skupine C v ruskem Sankt-Peterburgu in danskem Koebenhavnu, skupine D v angleškem Londonu in škotskem Glasgowu, skupine E pa v španskem Bilbau in irskem Dublinu.

Wembley (na fotografiji) je sedež angleške nogometne reprezentance in trenutni dom londonskega prvoligaša Tottenhama. (Foto: AP)

Wembley bo gostil največ, skupno kar sedem, vključno z obema polfinalnima tekmama in finalno, ki bo 12. julija 2020. Izločilne tekme bodo gostili še Belgija, Nemčija in Madžarska, naslov evropskega prvaka pa bo branila Portugalska, ki je lani zmagala na zaključnem turnirju v Franciji.