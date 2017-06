Uefa podpira kandidaturo Anglije za SP 2030: 'Takrat bo spet na vrsti evropski prireditelj'

V pogovoru za BBC je dejal, da je prišel čas za novo svetovno prvenstvo v Angliji, zato bo Evropska nogometna zveza (Uefa) podprla morebitno kandidaturo te zveze za uvedbo mundial leta 2030. "Anglija si zasluži, da bi spet postala prizorišče svetovnega prvenstva. Prepričan sem, da so organizacijsko sposobni za kaj takega. Če se bodo v Angliji odločili za to, jih bomo v Uefi podprli," je dejal Čeferin. Anglija je prvič in zadnjič gostila nogometno SP leta 1966. Ob tem je prvi mož Uefe namignil, da bi bil čas, da SP čez 13 let dobi Evropa. "Mislim, da je leta 2030 spet na vrsti evropski prireditelj. Zato se bomo za kandidata iz našega okolja močno borili," še dodaja Slovenec na vrhu Uefe.

Čeferin (desno) s predsednikom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannijem Infantinom (levo) in legendo svetovnega nogometa Ronaldinhom.

Po pravilih krovne svetovne zveze Fife, ki prireditelje SP menja po celinskem načelu, Evropa nima možnosti za prvenstvo leta 2026 (SP 2018 bo v Rusiji, 2022 pa v Katarju). Za to tekmovanje je najmočnejši kandidat skupni projekt ZDA, Mehike in Kanade, za leto 2030 pa naj bi bili zelo zagreti v Urugvaju in Argentini. Ob namigih, da v igro vstopajo Kitajci z zelo močnimi pokrovitelji, pa je Čeferin dejal, da se pravil ne sme spreminjati samo zaradi tega, ker ima nekdo močno sponzorsko podporo. "SP mora dobiti država, ki ima najboljšo kandidaturo," o tej temi pravi Čeferin.