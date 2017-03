Rdeči vragi izkoristili darilo Valdesa in s 600. zmago po dolgem času skočili na peto mesto

Veselje nogometašev Uniteda ob vodilnem zadetku Fellainija. (Foto: AP)

Trener rdečih vragov Jose Mourinho na stadionu Riverside ni mogel računati na Zlatana Ibrahimovića in Anderja Herrero, ki sta kaznovana. Prav tako so manjkali Paul Pogba, Wayne Rooney in Daley Blind, ki so vsi poškodovani. United je nazadnje v Premier League slavil 11. februarja, ko je na domačem Old Traffordu premagal Watford, je pa res, da so od takrat odigrali zgolj eno tekmo v Premier League, in sicer so doma remizirali z Bournemouthom (1:1). Na drugi strani se domačini krčevito borijo za obstanek in so pred to tekmo zasedlo 19. mesto, ki v prihodnji sezoni prinaša tekme v drugi angleški ligi. Zaradi slabih rezultatov je vodstvo kluba odpustilo Aitorja Karanko in na njegovo mesto posedlo Steva Agnewa. Mourinho in Karanka sta sicer velika prijatelja in sta skupaj sodelovala tudi v madridskem Realu, ko je bil Mourinho trener kraljevega kluba. Mourinho je sicer pred tekmo dejal, da bo bodo njegovi fantje tekmo izgubili, a bodo vseeno dali vse od sebe. Portugalec je tako opravil kar sedem menjav v začetni enajsterici, glede na tisto, ki je začela četrtkovo tekmo osmine finala Lige Evropa proti ruskemu Rostovo. To tekmo so sicer rdeči dobili z 1:0 in se uvrstili v četrtfinale, kjer bodo njihovi nasprotniki nogometaši Anderlechta.

Po zaspanem uvodu so v sedmi minuti prvi zapretili rdeči vragi. Marcus Rashford je izkoristil napako v domači obrambi in sam stekel proti golu Victorja Valdesa, a nekdanji vratar Barcelone in tudi Manchester Uniteda se je izkazal z izjemno obrambo. V 13. minuti pa so prvič zapretili tudi domači nogometaši. Gaston Ramirez je odlično sprožil znotraj gostujočega kazenskega prostora, a se je še z lepšo obrambo izkazal David de Gea, ki je bil ob strelu tudi pokrit in ni povsem dobro videl leta žoge. Po nekaj minutnem zatišju, pa so v 23. minuti znova zapretili gostje iz Manchestra. Najprej je Rashford iz neposredne bližine sprožil spretno sprožil na gol, a se je z novo izjemno obrambo izkazal Valdes, ki je nato nekaj sekund za tem še odlično posredoval po strelu Antonia Valencie, ki je v gol poskušal pospraviti odbitek po prej omenjenem strelu Rashforda. Po pol ure igre pa se je pritisk rdečim vragom končno izplačal. Ashley Young je poslal uporaben predložek na oddaljenejšo vratnico, kjer pa je povsem sam ostal Marouane Fellaini in izkoristil neodločnost Valdesa, ter popeljal United v vodstvo z 1:0. Takoj za tem so zapretili domačini, a je bil Alvaro Negredo nenatančen s strelom z glavo. Do konca prvega polčas je še nekajkrat nevarno prodrl Rashford, ki je ves čas povzročal težave domačim branilcem, a rezultat se ni več spremenil in rdečih vragi so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

V drugem polčasu smo spremljali pravo uspavanko v uvodu. Domačini so poskušali držati žogo, a jim ni uspelo ogroziti De Gee. Rdeči vragi pa so čakali na protinapade. Enega takšnih so izpeljali v 62. minuti, ko je Jesse Lingard sprejel žogo na svoji polovici, potegnil proti domačemu kazenskemu prostoru in silovito sprožil iz kakšnih dvajsetih metrov, ter s prekrasnim zadetkom matiral Valdesa in povišal prednost Unicefa na 2:0. Gostje so se zadovoljili s prednostjo dveh zadetkov in kazen je sledila v 77. minuti, ko je Rudy Gestede kaznoval nezbranost obrambe rdečih vragov. Napadalec je mirno poslal žogo med nogama De Gee iz neposredne bližine. Domači nogometaši so silovito pritisnili in poskušali priti do izenačenja. A v 92. minuti je sledil hladen tuš. Domači so vračali žogo vratarju Valdesu, ki se je med tekmo izkazal z nekaj izjemnimi obrambami. Tokrat pa je Španec storil veliko napako, pri poskusu izbijanja mu je spodrsnilo in Valencia je sledil akciji, ter žogo brez težav potisnil v prazno mrežo in potrdil zmago Uniteda s 3:1.Rdeči vragi so tako po dolgem času skočili s šestega mesta in po porazu Arsenala zavzeli peto mesto. Sedaj imajo 52 točk, dve več od šestega Arsenala in sedmega Evrtona. Pred njimi je še vedno Liverpool, ki ima s tekmo več tri točke prednosti. Toda Redsi bodo imeli po današnjem krogu dve tekmi več, saj jih čaka še tekma z Manchester Cityjem.

Izid:

Middlesbrough - Manchester United 1:3 (0:1)

Gestede 77.; Fellaini 30., Lingard 62., Valencia 90.