Utrujenost terjala svoj davek? Tretjeligaš preprečil hitro napredovanje spursov v FA pokalu

Nogometaši Tottenhama so se v osmini finala angleškega pokala pomerili z Rochdalom, spursi so sprva nastopili v okrnjeni enajsterici, ko pa so videli, da naloga le ne bo tako lahka, je Maurico Pochettino na zelenico poslal tudi Harryja Kanea in Dele Allija, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago spursov, ki se bodo morali zadovoljiti s povratno tekmo.

V osmini finala Lige prvakov so spursi gostovali v Torinu in si po zaostanku zagotovili izenačenje (2:2). (Foto: AP)

V izdihljajih prvega polčasa so sicer povedli domači po zadetku Iana Hendersona, v 59. minuti pa so gostitelji izenačili z golom Lucasa, ki je izkoristil podajo Mousse Sissokoja in z močnim strelom zatresel domačo mrežo. V nadaljevanju sta si obe ekipi zagotovili priložnost za vodstvo, ki pa je nista uspeli izkoristiti, tekma pa se je končala z dramatično končnico.

Po enajstmetrovki, ki so si jo s prekrškom Harrisona McGaheyja prislužili Pochettinovi varovanci je v polno zadel Kane in ko so se gostje že veselili napredovanja v četrtfinale, je njihove načrt z zadetkom prekrižal Steven Davies, ki je poskrbel, da bo o zmagovalcu odločal povratni obračun na Wembleyju.

Rochdale - Tottenham 2:2 (1:0)

Henderson 45., Davies 93.; Lucas 59., Kane 88./11-m