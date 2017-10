V Barceloni niso vrgli puške v koruzo: 'V zimskem prestopnem roku si želimo Coutinha'

Če so navijači Liverpoola že mislili, da je sage o prestopu Philippeja Coutinha že konec, so se pošteno ušteli. Katalonci so namreč vnovič poudarili, da bodo tudi v zimskem prestopnem roku prežali na Brazilca, brez ozira na vrtoglavi znesek, ki so ga na račun prejeli ob prestopu Neymarja.