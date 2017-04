V enajsterici leta največ igralcev Chelseaja in Tottenhama

Poklicni nogometaši na Otoku (PFA) so izglasovali najboljšo enajsterico v izboru za moštvo leta. Glasovali so nogometaši iz 100 angleških klubov različnih lig. V tem izboru je največ igralcev iz Chelseaja in Tottenhama, kar osmerica. Gary Cahill, David Luiz, N'Golo Kante, Eden Hazard so iz Chelseaja, Kyle Walker, Danny Rose, Dele Alli in Harry Kane iz Tottenhama, vratar je Unitedov David de Gea, v izboru pa sta še Liverpoolov Sadio Mane in v napadu prvi strelec lige Romelu Lukaku (Everton).

V udarni postavi ni nekaterih zvezdnikov, kot so recimo Sergio Aguero, Alexis Sanchez, Paul Pogba, Diego Costa, Zlatan Ibrahimović. Je pa nekaj med njimi uvrščenih v finalni izbor kandidatov za nogometaša leta. Med šesterico izbrancev so tako: Eden Hazard in N’Golo Kante (oba Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Zlatan Ibrahimović (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton) in Alexis Sanchez (Arsenal).

Enajsterica leta po izboru PFA:

David De Gea (United); Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham); Sadio Mane (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea); Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton);