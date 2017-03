FOTO in VIDEO: Zmajevo gnezdo: v Jami se je predstavilo več kot 156 otroških ekip

Tokrat s še večjo mednarodno in domačo udeležbo, saj je Ljubljano v soboto in nedeljo obiskalo kar 1600 otrok in več kot 3000 spremljevalcev. Dinamo Zagreb, Rijeka, Varaždin, Crvena Zvezda, Željezničar, Sarajevo, Velež, Austria Celovec, Gorica, Maribor, Domžale, Mura in Celje so le nekateri izmed sodelujočih klubov, ki so se predstavili ljubljanski publiki, na delu pa so bile selekcije nogometnih nadobudnežev U8, U9, U10, U11 in U12.





Festival mladih nogometašev v Jami je uradno odprl predsednik aktualnih prvakov Milan Mandarić, skrajno levo Hajro Rizvić, idejni vodja in "oče" turnirja Zmajevo gnezdo. (Foto: NK Olimpija Ljubljana)

V soboto so se predstavile najmlajši fantje iz selekcij U8, ki so igrale v dvorani ŠC Triglav, in selekciji U10 in U11, katerih tekme so bile na umetni travi poleg omenjene dvorane. V nedeljo so se na parketu predstavili nadobudneži iz selekcij U9, na umetni travi pa je potekal turnir najstarejših ekip v kategoriji U12. Skupno so bili na turnirju najboljši mladi nogometaši Olimpije, ki so osvojili eno prvo in dve drugi mesto. "Turnir je uspel. Rezultati ekip so ob takšni prireditvi najmanj pomembni. Zame so najvažnejši nasmehi otrok in njihovih spremljevalcev po končanem turnirju. Lahko vam prišepnem, da bomo v prihodnjih letih turnir razširili in obogatili. Vsega ne bom odkril," je po odlično organizirani prireditvi "mel roke" idejni oče turnirja Hajro Rizvić.



Rezultati:

Selekcija U8:

Tekma za tretje mesto:

Slovenska Bistrica - Domžale 1:0

Finale:

Lumeni Varaždin - Maribor 3:0



Selekcija U9:

Tekma za tretje mesto:

Aluminij - Rogaška 5:4 po izvajanju najstrožjih kazni

Finale:

Rijeka - Olimpija 2:1



Selekcija U10:

Tekma za tretje mesto:

Bilje - Crvena Zvezda 0:3

Finale:

Dinamo - Olimpija 2:0



Selekcija U11:

Tekma za tretje mesto:

Željezničar - Domžale 2:1

Finale:

Olimpija - Mura 4:0



Selekcija U12:

Tekma za tretje mesto:

Sarajevo - Krka 1:2

Finale:

Triglav - Miklavž 1:0