V ligi narodov Slovenija v diviziji C, Nizozemci obdržali prvoligaški status

V diviziji A, tekmovanje se bo začelo septembra prihodnje leto, bodo Nemčija, Portugalska, Belgija, Španija, Francija, Anglija, Švica, Italija, Poljska, Islandija, Hrvaška in Nizozemska. Ekipe bodo razvrščene v štiri skupine, zmagovalci skupin pa bodo nato med seboj odigrali polfinale, tekmo za tretje mesto in finale, ki bo na sporedu 19. junija 2019. Zadnjeuvrščene ekipe iz predtekmovanja bodo nato nazadovale v skupino B. Štiri ekipe bodo dobile tudi priložnost v dodatnih kvalifikacijah za EP 2020.

V diviziji B so Avstrija, Wales, Rusija, Slovaška, Švedska, Ukrajina, Irska, BiH, Severna Irska, Danska, Češka in Turčija. Iz štirih predtekmovalnih skupin bodo zmagovalci napredovali v skupino A, zadnjeuvrščene ekipe v skupinah bodo nazadovale v skupino C. Ena ekipa si bo lahko v dodatnih kvalifikacijah zagotovila tudi nastop na Euro 2020.

Eden nosilcev igre slovenske nogometne reprezentance Josip "Jojo" Iličić že pogleduje k novim izzivom v novoustanovljeni ligi narodov, ki se bo začela septembra prihodnje leto. (Foto: Miro Majcen)

V diviziji C so ob Sloveniji še Madžarska, Romunija, Škotska, Grčija, Srbija, Albanija, Norveška, Črna gora, Izrael, Bolgarija, Finska, Ciper, Estonija in Litva. Zaradi večjega števila ekip bodo v predtekmovanju tri skupine imele po štiri reprezentance, ena pa tri. Sistem pa je enak, zmagovalci skupin napredujejo v skupino B, zadnje ekipe izpadejo. Tudi v tej skupini pa bo eno mesto v dodatnih kvalifikacijah namenjeno uvrstitvi na Euro 2020, za katerega se bodo potegovale najboljše štiri ekipe, ki si prvenstva v kvalifikacijah niso priigrale.

V diviziji D pa so Azerbajdžan, Makedonija, Belorusija, Gruzija, Armenija, Latvija, Ferski otoki, Luksemburg, Kazahstan, Moldavija, Liechtenstein, Malta, Andora, Kosovo, San Marino in Gibraltar. Iz štirih predtekmovalnih skupin bodo v skupino C napredovali zmagovalci skupin, tudi tukaj pa bo v dodatnih kvalifikacijah za nastop na Euru 2020 na voljo eno mesto.

Žreb predtekmovalnih skupin bo 24. januarja prihodnje leto v Lozani, prvi obračuni pa nato med 6. in 8. septembrom prihodnje leto. Pomemben je tudi datum žreba dodatnih kvalifikacij za Euro 2020, ta bo 22. novembra 2019, tekme dodatnih kvalifikacij pa se bodo igrale od 26. do 31. marca 2020.



