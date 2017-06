V Ljubljani obeležili 218 dni do začetka EP v futsalu

Evropsko prvenstvo v futsalu bo v Sloveniji potekalo med 30. januarjem in 10. februarjem 2018. Tekme bo gostila dvorana Stožice, ki je bila danes tudi glavno prizorišče slavnostnega dogodka, del katerega je bila tudi novinarska tekma Miguelina, najkoristnejšega igralca EP 2016, ter ekip ambasadorjev prvenstva Milenka Ačimovića in Mileta Simeunovića.

Dogajanje ob obeleženju 218 dni do EP pa se je začelo pri Hiši Športa v središču Ljubljane, kjer je tudi uradni odštevalnik. Tam se je začela sedem kilometrov dolga štafeta, ki se je končala v Stožicah, vmes pa se ustavila tudi pri mestni hiši oziroma županu Zoranu Jankoviću.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je zadovoljen s pripravami na EP v futsalu, ki bo januarja prihodnje leto v slovenski prestolnici. (Foto: Damjan Žibert)

"Kar se priprav tiče, smo tam, kjer moramo biti. Torej izvajamo promocijske aktivnosti pred začetkom EP, vse druge zadeve pa tudi tečejo popolnoma po načrtu, tako da ni nobenih težav," pravi predsednik NZS Radenko Mijatović.

Ta je kot predsednik NZS seveda tudi del organizacije prvenstva, a za projekt je bolj odgovorna posebna ekipa, ki vodi vse dogajanje pred Eurom 2018. "Glede na pohvale, ki prihajajo od Evropske nogometne zveze kot organizatorja skupaj z nami, in glede na ekipo, ki na tem dela, smo lahko samo zadovoljni," še dodaja prvi mož NZS, ki si želi, da čim bolje organizirajo EP in da Slovenija na njem pride čim dlje.

Na EP so sicer ob gostiteljici Sloveniji že uvrščene Španija, Portugalska, Italija, Rusija, Azerbajdžan, Ukrajina in Kazahstan. Za preostala štiri mesta pa se bodo skozi "play-off" potegovale reprezentance Gruzije, Madžarske, Hrvaške, Romunije, Srbije, Poljske, Češke in Francije. Vsaka reprezentanca bo odigrala tekmo doma (med 10. in 13. septembrom) in v gosteh (med 24. in 27. septembrom). Tekmece bo določil žreb, ki bo 6. julija v Nyonu.