V Manchestru vre: Mourinho z vragi izpadel iz pokala in vzel kapetanski trak Pogbaju

Paul Pogba je bil pomočnik kapetana in si je to sezono trikrat nadel kapetanski trak v odsotnosti Antonia Valencie proti Leicesterju in Brightonu v premier league ter v ligi prvakov proti Young Boys. A glasne kritike zmagovalca svetovnega prvenstva v Rusiji, ki je javno povedal, da se ne strinja s preveč obrambno naravnano taktiko trenerja po sobotnem remiju (1 : 1) proti novincu v elitnem angleškem prvenstvu Wolverhamptonu, so razjezile Mourinha. "V resnici sem se jaz odločil, da Paul Pogba ne bo več naš drugi kapetan," je dejalJose Mourinho po torkovem porazu v ligaškem pokalu po enajstmetrovkah proti nižjeligašu Derby Countyju, ko Pogba ni igral. "Jaz sem trener in jaz sprejemam odločitve. Nobenega spora nimam z njim, nobene težave. Ista oseba, ki je sprejela odločitev, da bo on drugi kapetan, je zdaj sprejela odločitev, da ne bo več," je v svojem slogu dejal portugalski trener. Po pisanju Timesa je Mourinho o tem obvestil Pogbaja pred celotno ekipo v torek in potezo pospremil z izjavo, da 25-letnik "ne pooseblja tega, kar bi kot kapetan moral, in da je Manchester United večji od vsakogar". Odločitev je zadnji zasuk v burnem razmerju med dvojico, spor sega v lansko sezono, ko je Mourinho večkrat na pomembnih tekmah Pogbaja namerno pustil na klopi. "Mourinhovo sporočilo ekipi Uniteda, ki ga je predal v Carringtonu, je bilo, da pove, kdo je glavni, pokaže avtoriteto in na to opomni tudi igralce," so še zapisali pri Timesu.