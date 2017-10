V Newcastlu številne neizkoriščene priložnosti Liverpoola, topničarji do zmage proti Brightonu

Liverpool je v 7. krogu angleške Premier League na gostovanju pri Newcastle Unitedu še podaljšal nezadovoljstvo navijačev z Anfielda. Varovanci Jurgena Kloppa so se izkazali za nevarnejšega nasprotnika, vendar kot po tekočem traku zapravljali lepe priložnosti za vodstvo.

Že pred dnevi je na tekmi proti moskovskemu Spartaku Liverpoolovo čast reševal Coutinho. (Foto: AP)

Georginio Wijnaldum je s strelom z glavo zadel vratnico, Sadio Mane pa je močan strel poslal mimo vrat domačega vratarja. Sreča se je Liverpoolu vendarle nasmehnila v 29. minuti, ko je s spektakularnim zadetkom zveste navijače razveselil Philippe Coutinho, ki se je pred tedni, po sagi s katalonskim velikanom, vrnil v postavo Liverpoola. Vendar veselje gostov ni trajalo dolgo. Po podaji nekdanjega člana Redsov Jonja Shelveyja je namreč mrežo Simona Mignoleta zatresel Joselu. Slednji se je znašel med dvema branilcema Liverpoola, izkoristil napako Joela Matipa in se vpisal med strelce. V 50. minuti se je Redsom ponudila enkratna priložnost za drugo vodstvo na tekmi, vendar je poskus Daniela Sturridga zaustavil Rob Elliot, odbita žogo pa je s strelom čez prečko zapravil Mohamed Salah. Ob menjavi je nemški strateg na zelenico poslal Roberta Firmina in Dominica Solankeja, prav slednji je nevarno poskušal z glavo, vendar ni uspel ugnati obrambe domačih, Redsi pa so tako zabeležili že četrti remi v sezoni.

Arsenal je na stadionu Emirates gostil Brighton, za topničarje pa je že v 16. minuti zadel Nacho Monreal, ki je končal niz strelov na vrata gostov in vpisal svoj prvi ligaški zadetek v letošnji sezoni. Prednost varovancev Arsena Wengerja je v drugem polčasu po podaji Alexisa Sancheza še povišal Alex Iwobi, ki je tako postavil končni rezultat 2.0.

Izidi 7. kroga Premier League:

Newcastle United - Liverpool 1:1 (1:1)

Joselu 36.; Coutinho 29.

Everton - Burnley 0:1 (0:1)

Hendrick 21.

Arsenal - Brighton 2:0 (1:0)

Monreal 16., Iwobi 56.