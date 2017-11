VIDEO: Selektor v očeh predsednika NZS že izbran. Najbliže stolčku Kavčič, imenovanje najkasneje v začetku decembra

"Lahko vam povem to, da smo v sklepni fazi izbire in da bomo na naslednjem izvršnem odboru, ki bo konec novembra oziroma v prvem tednu decembra, izbrali selektorja, ki ga mora potrditi IO. Nato vas bomo povabili na novinarsko konferenco in ga tam tudi predstavili," je v Ljubljani ob robu začetka prodaje vstopnic za evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki ga bo med 30. januarjem in 10. februarjem gostila Ljubljana, povedal Mijatović.

Ta je pojasnil, da bo odboru kandidata predlagal kolegij predsednika, in dodal, da verjame, da ga bo IO tudi potrdil. Poudaril pa je, da bo predlagal le enega bodočega naslednika Srečka Katanca. "Nesmiselno je IO dajati več kandidatov. Predlagali bomo zgolj enega," je dejal Mijatović.

Na vprašanje, kaj so si pri iskanju novega selektorja predvsem želeli videti, pa je pojasnil: "Vsekakor smo želeli nekoga, ki zelo dobro pozna reprezentanco, ki pozna razmere v slovenskem nogometu, ki si želi narediti rezultat in da je ustrezen po karakterju in človeški plati. To je bilo ključno pri izbiri."

Kavčič je prvi kandidat za selektorja reprezentance. (Foto: Damjan Žibert)

Iz vsega povedanega in vse bolj razširjenih ter glasnih namigovanj bo tako mesto selektorja najverjetneje prevzel dosedanji pomočnik Katanca Tomaž Kavčič, tudi nekdanji selektor reprezentance do 21 let. Slovensko reprezentanco je doslej sicer vodilo šest različnih selektorjev. Ob Katancu, ki je bil selektor dvakrat, še Slaviša Stojanović, Bojan Prašnikar, ki je bil na selektorskem stolčku kar trikrat, Zdenko Verdenik, Branko Oblak in Matjaž Kek.