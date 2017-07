V Realu 'nezaželeni' James Rodriguez na posojo v Bayern za dve sezoni za 10 milijonov evrov

Zidane v prihajajoči sezoni ne bo mogel več računati na Jamesa, kar je bilo praktično že jasno ob koncu pretekle sezone. (Foto: AP)

Bavarci bodo po preteku pogodbe lahko odkupili petindvajsetletnika, ki je bil s šestimi zadetki najboljši strelec na svetovnem nogometnem prvenstvu v Braziliji leta 2014. Rodriguezov prestop julija 2014 iz Monaca v kraljevi klub iz Madrida je takrat veljal za četrtega najdražjega v zgodovini. Galaktiki so za Kolumbijčeve usluge plačali 80 milijonov evrov vredno odškodnino, s Kolumbijcem pa so podpisali šestletno pogodbo, ki naj bi se sklenila leta 2020. Po poročanju španskih in nemških medijev je bil Rodriguez velika želja stratega Bavarcev Italijana Carla Ancelottija. Bavarci bodo za najem Rodrigueza za prihodnji dve sezoni madridskemu klubu plačali 10 milijonov evrov in nato, ob izteku posode 30. junija 2019, še 35 milijonov evrov, če si bodo želeli trajno zagotoviti usluge Kolumbijca. Ancelotti in Rodriguez sta sodelovala že v Real Madridu, ko je bil italijanski strateg trener belega baleta, s katerim se je razšel leta 2015.