V trinajsto gre rado: Wengerjeva prva zmaga nad Mourinhom v Premier League, Arsenal znova v igri za LP

S prvo zmago nad Mourinhom v Premier League se je Arsenal vrnil med žive v boju za četrto mesto, ki še vodi v kvalifikacije Lige prvakov. (Foto: AP)

Za Arsenal in trenerja Arsena Wengerja, ki je z Josejem Mourinhom že več let na bojni nogi, je zmaga še posebej sladka, saj so topničarji znova v nekoliko boljšem položaju v boju za četrto mesto, ki še vodi v kvalifikacije Lige prvakov. S tekmo manj na šestem mestu ima Arsenal le dve točki manj od Manchester Uniteda. Za trenerja topničarjev pa je bila to sploh prva zmaga nad Mourinhom v trinajstem poskusu, potem ko je prej proti portugalskemu strategu sedemkrat remiziral in petkrat zmagal.



Zmago topničarjev na Emiratesu sta zrežirala Granit Xhaka, ki je v 54. minuti zabil s skoraj 30 metrov, potem ko se je žoga odbila od Anderja Herrere in na levi nogi ujela gostujočega vratarja Davida De Geo. Končnih 2:0 je le tri minute kasneje postavil Danny Welbeck, ki je po podaji Alexa Oxladea-Chamberlaina z glavo žogo poslal za hrbet nemočnega De Gee. United sicer v pričakovanju povratne tekme s Celto Vigo ni zaigral z najmočnejšo zasedbo, tako sta na klopi obsedela Paul Pogba in Eric Bailly, kot rezervisti pa sopriložnost za igro dobili še Marcus Rashford, Juan Mata in Jesse Lingard.

Nogometaši Liverpoola so v 36. krogu le remizirali s Southamptonom, a zadržali tretje mesto, vseeno pa bo redsem ostal grenak priokus, potem ko so zmago zapravili v 66. minuti tekme. Z bele točke je namreč strel zgrešil James Milner oz. bolje rečeno s fantastično obrambo se je izkazal Fraser Forster.



Premier League, 36. krog:

Arsenal – Manchester United 2:0 (0:0)

Xhaka 54., Welbeck 57.

Liverpool - Southampton 0:0 (0:0)

Milner (L'pool) je v 66. minuti zastreljal enajstmetrovko