V tujini igra največ brazilskih nogometašev

Brazilec Diego Costa igra tudi za špansko reprezentanco. (Foto: AP)

Brazilcev v tujih klubih je sodeč po raziskavi nogometnega oddelka CIES 1202 (največ, 221, jih je na Portugalskem), Francozov 781 (107 jih je v Angliji), Argentincev (106 jih je v Čilu) pa 753. Že na četrtem mestu so srbski nogometaši (460), medtem ko so Slovenci na 40. mestu (89).



Študija je sicer zajela 93 držav in 137 lig (v Sloveniji so preučevali 1. in 2. SNL), vzorec pa je sestavljalo 12.051 tujih nogometašev v 2120 klubih.