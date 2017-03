V Zenici visoko zmagoslavje Bosne in Hercegovine, Švedi suvereno opravili z Belorusijo

Vedran Ibišević, strelec dveh zadetkov za reprezentanco Bosne in Hercegovine. (Foto: AP)

Izbrana vrsta Bosne in Hercegovine je gostila reprezentanco Gibraltarja, ki se trenutno nahaja na repu lestvice FIFA, velika razlika med nogometnima vrstama je bila očitna tudi na zelenici. Domači so povedli že kmalu po začetku, za dva zadetka v prvem polčasu je poskrbel Vedad Ibišević, v drugem delu tekme pa so mrežo gostov zatresli še Avdija Vršajević, Edin Višća in Ermin Bičakčić. Z novimi tremi točkami nogometaši Bosne in Hercegovine skočili nazaj na drugo mesto lestvice.

Švedi so na domačem terenu ugnali Belorusijo, pod zmagoslavje v Friends Areni se je dvakrat vpisal Emil Forsberg, k novim izkupičku treh točk pa sta prispevala tudi Marcus Berg in Isaac Kiese Thelin. Švicarska reprezentanca je v Ženevi premagala Latvijo, za edini zadetek na tekmi je poskrbel Josip Drmić. Tekma med Andoro in Ferskimi otoki se je končala brez zadetka, prav tako tudi obračun med Ciprom in Estonijo.

Izidi:

Bosna in Hercegovina - Gibraltar 5:0 (2:0)

Andora - Ferski otoki 0:0 (0:0)

Švedska - Belorusija 4:0 (1:0)

Švica - Latvija 1:0 (0:0)

Ciper - Estonija 0:0 (0:0)