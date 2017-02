Valcke nad desetletno prepoved delovanja v nogometu s pritožbo na CAS

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je januarja 2016 Jeroma Valckeja odpustila zaradi vpletenosti v preprodajo vstopnic svetovnega prvenstva na črnem trgu in zaradi sumljivih televizijskih pogodb. Valcke je prav tako tarča švicarske kriminalistične preiskave, katere jedro predstavlja nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter. Fifa je sicer sprva Valckeja kaznovala z 12-letno prepovedjo delovanja v nogometu, a je pritožbena komisija Fife junija lani kazen znižala za dve leti. Zdaj se je obrnil še na Cas, kakšen bo razplet tega, pa bo znano bržčas šele čez nekaj mesecev.

Skozi pisarno osramočenega Valckeja (na fotografiji) naj bi šlo leta 2008 skoraj deset milijonov evrov podkupnin. (Foto: Reuters)

Valcke, ki so ga obtožili uničevanja dokazov, ko je bil v preiskavi, sicer vztrajno pravi, da ni ničesar naredil narobe. Leta 2008 so v Valckejevi pisarni Fifinim uradnikom v karibskih državah "prenesli" deset milijonov dolarjev (9,438 milijona evrov), ki so jim jih namenili nekateri južnoafriški organizatorji svetovnega prvenstva 2010. Ameriški tožilci sumijo, da je šlo v tem primeru za podkupnino za glasovanje o organizatorju SP 2010.