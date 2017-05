Valverde že zapustil baskovski Athletic, ker čaka na glavno nagrado: trenersko mesto pri Barceloni

Luis Enrique je že marca sporočil, da ne bo nadaljeval trenerskega dela pri Barceloni in tako predsedniku kluba pustil dovolj časa, da izbere naslednika. Predsednik Josep Maria Bartomeu je napovedal, da bo ime novega stratega znano v ponedeljek, 29. maja. Barcelona letos ni osvojila naslova prvaka v španskem prvenstvu, zasedla je drugo mesto za madridskim Realom, neuspešna je bila tudi v Ligi prvakov, v soboto pa jo čaka finale španskega kraljevega pokala proti Alavesu. Enrique je v treh sezonah pri Barceloni s klubom osvojil osem naslovov.

Triinpetdesetletni Ernesto Valverde je prvi kandidat na seznamu za njegovega naslednika in v torek zvečer je tudi zapustil trenerski položaj pri Athleticu iz Bilbaa, je potrdil baskovski klub, seveda v pričakovanju, da bo sedel na trenerski stolček pri katalonskem velikanu Barceloni, pišejo španski mediji.

Valverde, ki je igral za Barcelono med letoma 1988 in 1990 in takrat s soigralci osvojil dve lovoriki, bo svojo odločitev o koncu dela pri Athleticu sporočil na novinarski konferenci skupaj s predsednikom kluba Josujem Urrutio. Valverde je bil na čelu baskovskega kluba štiri sezone, v tem času pa je osvojil eno lovoriko, španski superpokal in to ravno po zmagi proti Barceloni leta 2015.

Na širšem seznamu trenerskih imen za Barco, s katerimi špekulirajo španski mediji, kandidatov ne manjka, med njimi so tudi Ronald Koeman (Everton), Enriquejev pomočnik Juan Carlos Unzue, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino (Tottenham), Oscar Garcia (Salzburg), ...