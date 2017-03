Klinsmann, van Gaal, de Boer, Koeman kandidati za službo nizozemskega selektorja

Danny Blind (Foto: Reuters)

Zadnji, ki je imel ne več tako sanjsko službo, je bil Danny Blind. V nedeljo ga je odnesel slab začetek kvalifikacij za SP v Rusiji 2018, sodu je dno izbila porazna predstava v Bolgariji in poraz z 0:2. Blind je nizozemsko reprezentanco prevzel 1. julija 2015, ko je zamenjal Gussa Hiddinka, a vseeno se mu v nadaljevanju kvalifikacij ni uspelo prebiti na EP 2016 v Franciji.

Nizozemska je po porazu v Sofiji z drugega zdrsnila na četrto mesto v skupini A, na petih tekmah pa je dosegla dve zmagi, neodločen izid in doživela dva poraza. Na lansko evropsko prvenstvo v Franciji se ni uvrstila, ogrožen pa je tudi njen preboj v Rusijo. V skupini A vodi Francija s 13 točkami, Švedska jih je zbrala deset, Bolgarija devet, Nizozemska sedem, Belorusija dve in Luksemburg eno točko.

"Upamo, da bomo kmalu našli novega selektorja. A vseeno to ni stvar, ki bi jo lahko opravili v nekaj dneh," direktor KNVB Jean Paul Decossaux opozarja, da bo morda na novo trenersko ime treba počakati dlje časa. Na Nizozemskem so se že pojavila namigovanja in številni kandidati, ki bi lahko prevzeli težko nalogo. Poleg domačih trenerjev Louisa van Gaala, Franka de Boerja in Ronalda Koemana nekateri kot selektorja oranžnih vidijo tudi Nemca Jürgena Klinsmanna, ki je pred meseci izgubil službo v ameriški reprezentanci.

Jürgen Klinsmann je nazadnje vodil ameriško nogometno reprezentanco. (Foto: Reuters)

Javno mnenje se nagiba k ponovni umestitvi van Gaala. Težava je le v tem, da je strateg, ki je deloval pri Alkmaarju, Ajaxu, Barceloni, Bayernu in Unitedu, dvakrat pa je bil tudi selektor Nizozemske, pred meseci naznanil, da bo odšel v trenerski pokoj. A je vrata vendarle pustil priprta, marsikdo je pomislil, da je morda stari nogometni lisjak že januarja predvidel konec 20-mesečnega sodelovanja KNVB z Blindom. Rešitev bodo morali Nizozemci najti do junija, ko se bodo nadaljevale kvalifikacije za Rusijo, ta pa se v tem trenutku za evropske prvake iz leta 1988 zdi zelo oddaljen cilj.