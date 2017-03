Vardy: Grozijo mi s smrtjo. Nekateri so še naprej prepričani, da sem glavni krivec za Ranierijev odhod

Prvo ime kluba Jamie Vardy je že ves čas tarča jeznih navijačev. Prav napadalec angleške reprezentance naj bi bil glavni krivec za odhod Claudija Ranierija.

Jamie Vardy se z angleško reprezentanco trenutno mudi na pripravah za nadaljevanje kvalifikacij za nastop na EP. Angleže, ki nastopajo v isti skupini kot Slovenija, konec tedna čaka domača tekma z Litvo.

"Pojavile so se govorice, da sem jaz zahteval odstop Ranierija. Ni res, to so laži, ki me bolijo in so me prizadele," že ves čas sporoča Vardy na družbenih omrežjih in dodaja: "Edino, za kar smo krivi vsi, je to, da smo kot moštvo odpovedali." A njegove besede številnih niso prepričale. Vardy je še naprej, v očeh številnih, glavni krivec za odhod izkušenega Italijana, ki je z Leicestrom spisal neponovljivo zgodbo. "Grozijo mi s smrtjo. Grožnje ne popuščajo. Nekateri so zelo vztrajni in neokusni. Ne bojim se za svoje zdravje, a verjemite, da ni prijetno," je otoškim medijem priznal prvi strelec lisic, ki je v zadnjem času še posebej zaskrbljen.





Jamie Vardy v dresu angleške reprezentance. (Foto: AP)

"Dobro, razumem, da sem tarča neokusnežev, ki ne verjamejo, da nimam nič z Ranierijevim odhodom. A v zadnjem času so se spravili tudi na mojo družino. Pred dnevi je neznanec skušal ženo zriniti s ceste. Ni prvič, da se z avtom zabijajo vanjo. To je višek. Razumem, da gre zame, a da ustrahujejo družino. Tega ne morem razumeti."

Claudio Ranieri je le devet mesecev po osvojitvi sploh prvega naslova prvaka v zgodovini Leicestra dobil nogo.

Claudio Ranieri je klub vodil od leta 2015, pred tem pa je vodil številne druge klube, med drugimi Napoli, Fiorentino, Valencio, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Romo, Inter, Monako, bil pa je tudi selektor Grčije. Craig Shakespeare, sprva le začasni trener angleških nogometnih prvakov Leicestra, bo ekipo vodil do konca sezone, so pred dnevi potrdili v klubu. Shakespeare je bil pred tem pomočnik Ranierija, vsaj do konca sezone pa tako postaja glavni trener.