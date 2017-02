Vardy: Nisem odgnal Ranierija, to je grda laž

Jose Mourinho in Claudio Ranieri (Foto: AP)

Vodstvo angleškega nogometnega prvaka Leicester Cityja je trenerja Claudia Ranierija odpustilo v četrtek, vzrok pa so bili so slabi letošnji rezultati v minuli sezoni senzacionalnega prvaka Anglije, ki je trenutno na repu elitne angleške lige in mu grozi selitev v nižjo ligo. Ranieri je tako le devet mesecev po osvojitvi sploh prvega naslova prvaka v zgodovini Leicestra dobil nogo. Tega ni mogel preprečiti niti znosen poraz na sredini prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Sevilli z 1:2. Po sobotnih tekmah v Premier League je Liecester padel celo na 18. mesto, svojo tekmo tega kroga bo sicer igral šele v ponedeljek proti petouvrščenemu Liverpoolu. "Pojavile so se govorice, da sem jaz zahteval odstop Ranierija. Ni res, to so laži, ki me bolijo in so me prizadele," je sporočil Jamie Vardy na družbenih omrežjih in dodal: "Edino, za kar smo krivi vsi, je to, da smo kot moštvo odpovedali."





Jamie Vardy (Foto: AP)

Podobno je dejal Kasper Schmeichel, ki je v izjavi za BBC povedal, da je bil odhod Ranierija, trener se je od igralcev poslovil danes, zelo žalosten dogodek: "Skupaj smo dosegli nemogoče. Naredil je neverjetno, sestavil je vse koščke sestavljanke. Vsi smo čutili, da mu ni vseeno, ker nam letos ne gre."



Ranieri je klub vodil od leta 2015, pred tem pa je vodil številne druge klube, med drugimi Napoli, Fiorentino, Valencio, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Romo, Inter, Monako, bil pa je tudi selektor Grčije.